  1. В Украине

«Иконка глаза», голосовое озвучивание и навигация с клавиатуры — Пенсионный фонд усовершенствовал веб-портал

23:12, 26 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ПФУ сообщили о развитии цифровых услуг и внедрении решений для инклюзивного доступа к веб-порталу электронных сервисов.
«Иконка глаза», голосовое озвучивание и навигация с клавиатуры — Пенсионный фонд усовершенствовал веб-портал
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины продолжает развивать электронные сервисы и делает их более удобными и доступными для всех пользователей независимо от возраста или состояния здоровья. Речь идет как об усовершенствовании дистанционного получения услуг через личные кабинеты застрахованных лиц и страхователей, так и об обеспечении равного доступа к государственным сервисам для всех граждан. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

На сегодняшний день на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины зарегистрировано почти 25 миллионов пользователей. При таких масштабах вопрос удобства и инклюзивности цифровых сервисов является одним из ключевых. В ПФУ внедрили ряд решений, которые улучшают доступ к порталу для людей с нарушениями зрения, слуха и моторики.

В частности, для пользователей с нарушениями зрения доступны инструменты персональной настройки интерфейса веб-портала:

  • изменение вида страницы, в частности увеличение текста, интервалов между буквами и масштабирование изображений;
  • настройка цветовой схемы, изменение контрастности и цветов для лучшего распознавания элементов;
  • дополнительные инструменты навигации, включая увеличенный курсор, линии для чтения и подчеркивание ссылок.

Доступ к этим функциям осуществляется через специальную иконку в виде «глаза», расположенную в правом верхнем углу главной страницы веб-портала. Кроме того, все изображения сопровождаются альтернативным текстом (alt-text), что позволяет пользователям программ экранного доступа (Screen reader) получать озвученную информацию и не упускать суть контента.

Отдельно отмечается, что страницы портала помечены как украиноязычные («uk»), что обеспечивает корректное распознавание и озвучивание украинского языка техническими средствами. Кроме того, реализована возможность быстрого перехода к основному контенту с помощью клавиатуры (Skip Link). Клавиши Tab, Shift+Tab, Enter и Пробел позволяют пользователям полноценно управлять навигацией без использования мыши.

Веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины уже отмечен среди лучших государственных цифровых ресурсов по уровню доступности. По результатам исследования базовой доступности «Веб-доступность 100 сайтов государственных органов власти», которое в 2025 году провела Программа развития ООН в Украине совместно с Министерством цифровой трансформации Украины в рамках «Проекта поддержки Дія», веб-портал за год повысил оценку доступности на 6 баллов и получил максимальный результат — 10 баллов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд разрешил взыскать с руководителя более 1,6 млн грн за незаконное увольнение директора управления

Верховный Суд подтвердил право работодателя в порядке регресса взыскать с должностного лица все расходы из-за незаконного увольнения работника.

Продать общее имущество без нотариального согласия больше не получится: новые правила для супругов

Распоряжение совместным имуществом возможно только после нотариального оформления согласия второго супруга.

Верховный Суд объяснил, почему должники не могут снять старые аресты через обычный иск

Что делать должнику, который оплатил долг десятилетней давности, но имущество до сих пор под арестом, а материалы исполнительного производства давно уничтожены.

Малые производители электроэнергии получили возможность добровольного доступа к аукционам

Правительство меняет модель доступа для малых производителей электроэнергии: производители на объектах распределенной генерации могут присоединяться к аукционам на добровольных началах.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]