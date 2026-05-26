«Иконка глаза», голосовое озвучивание и навигация с клавиатуры — Пенсионный фонд усовершенствовал веб-портал

В ПФУ сообщили о развитии цифровых услуг и внедрении решений для инклюзивного доступа к веб-порталу электронных сервисов.

Пенсионный фонд Украины продолжает развивать электронные сервисы и делает их более удобными и доступными для всех пользователей независимо от возраста или состояния здоровья. Речь идет как об усовершенствовании дистанционного получения услуг через личные кабинеты застрахованных лиц и страхователей, так и об обеспечении равного доступа к государственным сервисам для всех граждан. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

На сегодняшний день на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины зарегистрировано почти 25 миллионов пользователей. При таких масштабах вопрос удобства и инклюзивности цифровых сервисов является одним из ключевых. В ПФУ внедрили ряд решений, которые улучшают доступ к порталу для людей с нарушениями зрения, слуха и моторики.

В частности, для пользователей с нарушениями зрения доступны инструменты персональной настройки интерфейса веб-портала:

изменение вида страницы, в частности увеличение текста, интервалов между буквами и масштабирование изображений;

настройка цветовой схемы, изменение контрастности и цветов для лучшего распознавания элементов;

дополнительные инструменты навигации, включая увеличенный курсор, линии для чтения и подчеркивание ссылок.

Доступ к этим функциям осуществляется через специальную иконку в виде «глаза», расположенную в правом верхнем углу главной страницы веб-портала. Кроме того, все изображения сопровождаются альтернативным текстом (alt-text), что позволяет пользователям программ экранного доступа (Screen reader) получать озвученную информацию и не упускать суть контента.

Отдельно отмечается, что страницы портала помечены как украиноязычные («uk»), что обеспечивает корректное распознавание и озвучивание украинского языка техническими средствами. Кроме того, реализована возможность быстрого перехода к основному контенту с помощью клавиатуры (Skip Link). Клавиши Tab, Shift+Tab, Enter и Пробел позволяют пользователям полноценно управлять навигацией без использования мыши.

Веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины уже отмечен среди лучших государственных цифровых ресурсов по уровню доступности. По результатам исследования базовой доступности «Веб-доступность 100 сайтов государственных органов власти», которое в 2025 году провела Программа развития ООН в Украине совместно с Министерством цифровой трансформации Украины в рамках «Проекта поддержки Дія», веб-портал за год повысил оценку доступности на 6 баллов и получил максимальный результат — 10 баллов.

