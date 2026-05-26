Медики объяснили, как стресс влияет на сердечно-сосудистую систему

Специалисты отмечают, что последствия стресса не одинаковы для каждого человека — здесь стоит учитывать личностные особенности, наследственность, окружение и определенные обстоятельства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней объяснил, как стресс влияет на сердечно-сосудистую систему.

Медики подчеркнули, что во время стресса организм понимает, что ему нужна энергия, поэтому провоцируется гормональный отклик. Активизируются кортизол, пролактин, биоактивные вещества, нейромедиаторы, адреналин, норадреналин, и все это массово мобилизует все ресурсы для того, чтобы организм решил, что ему сейчас делать.

Проявления стресса точно не стоит характеризовать как черное и белое. Важно, насколько подготовлен человек и его организм к стрессовым событиям. Существуют понятия хорошего — эустресса и плохого — дистресса.

«Кратковременный стресс даже полезен организму, поскольку тренирует организм и помогает справляться с различными негативными эмоциями. Это прилив сил — человек может сделать такое, что в спокойном состоянии не пришло бы в голову. Стресс позволяет сосредоточиться, мобилизовать силы. А вот хронический стресс — преимущественно плохо для организма. Он может касаться как одной системы органов, так и нескольких сразу: нарушения иммунной, пищеварительной или сердечно-сосудистой системы и т.д.», — говорят медики.

Какие изменения возникают в сердечно-сосудистой системе?

Последствия стресса не одинаковы для каждого, здесь стоит учитывать личностные характеристики, наследственность, окружение и определенные обстоятельства. На сегодняшний день мы однозначно знаем, что стресс является одной из причин появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Какие же для этого предпосылки?

Изменения давления и ритма. На фоне стресса однозначно отмечается увеличение сердечных сокращений, человек может их ощущать. А вот частые переживания приводят к повышению давления. Артерии становятся менее эластичными, нарушается их функция. А если они поражены бляшками, а это повсеместное явление, то при спазме сосудов сердце начинает испытывать сильную нехватку кислорода. Те, кто привык постоянно нервничать или живет в таких условиях, имеют значительно более высокий риск развития аритмии.

Состояние сосудов. Хронический стресс создает цитокины — это воспалительные вещества, которые воздействуют на клетки сердца и способны разрушать сердечную ткань. Механизмы повреждения сердца похожи на ишемическое повреждение миокарда, но могут влиять и на здоровье сосудов. Постоянное перевозбуждение нервной системы, которое нами не ощущается, постепенно нарастает в результате стрессов и вызывает постоянное сужение всех микрососудов. Иммунные клетки также реагируют, поэтому усиливают спазм сосудов, что может привести к артериальной гипертензии.

Накопление кальция. Клетки сердечной мышцы накапливают кальций уже с первых минут развития стрессовой реакции. Организм может реагировать усилением сокращения мышечных волокон, синтезом белков, а соответственно — обновлением и ростом клеточных структур. Однако чрезмерное накопление кальция может вызвать гибель клеток. Что касается сердца, избыток кальция вызывает кардиотоксический эффект.

«Заедание» проблемы. Стоит учитывать и популярную реакцию на стресс в виде «заедания» проблемы. Из-за этого возможно развитие ожирения и диабета, повышение уровня «плохого» холестерина. Здесь как в математике: минус на минус дает плюс — плюс к причинам появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Наследственность. У людей с отягощенной наследственностью стресс может стать триггером, который запустил сердечно-сосудистые заболевания, даже если до этого симптомы болезни никогда не наблюдались.

«Можно утверждать, что стрессовая реакция является фактором, который во многом определяет возникновение, развитие и прогноз ишемической болезни сердца, дислипидемии, сердечной недостаточности и нарушений ритма.

По этому поводу есть достаточно важное “но” — мы не можем полностью избавиться от стресса, и это не нужно. Мы должны помнить, что существует много разных чувств, которые нужно испытывать. На одну плохую новость найдется хорошая.

Мы можем контролировать свое состояние. Регулярный осмотр у кардиолога позволяет отслеживать развитие проблем и давать им отпор в самом начале. Чем раньше начать, тем больше преимуществ на стороне пациента», — добавили медики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.