ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Черкасский окружной админсуд

К рассмотрению на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины назначен вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Черкасский окружной административный суд 1 судьи. Об этом сообщила ВККС.

Рассмотрение вопроса состоится 17 июня 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому добавить:

справку согласно установленной форме;

другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов — 7 дней со дня обнародования данного объявления.

Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично или отправить по почте (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

электронный адрес: [email protected].

