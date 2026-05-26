ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Черкасский окружной админсуд
К рассмотрению на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины назначен вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Черкасский окружной административный суд 1 судьи. Об этом сообщила ВККС.
Рассмотрение вопроса состоится 17 июня 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому добавить:
справку согласно установленной форме;
другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).
Срок подачи документов — 7 дней со дня обнародования данного объявления.
Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.
Документы можно подать лично или отправить по почте (в том числе электронной).
Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:
почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
электронный адрес: [email protected].
