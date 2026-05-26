Рост неполной занятости: инспекция объяснила, когда это является поводом для проверки

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета объяснила, почему предприятия получают информационные письма о росте количества работников с неполным рабочим временем. Основанием для этого стали данные Пенсионного фонда Украины.

Причина отправки писем

В мае 2026 года часть предприятий получила информационные письма от Инспекции труда Днепровского городского совета.

Основанием стала информация Пенсионного фонда Украины о страхователях, у которых в январе 2026 года на 20% и более выросло количество работников, работающих на условиях неполного рабочего времени.

Является ли это нарушением

В Инспекции отмечают, что само по себе это не означает автоматического нарушения законодательства.

В то же время такая информация рассматривается как сигнал для анализа кадровой политики предприятия и правильности оформления трудовых отношений.

Почему обращают внимание на неполное рабочее время

Неполное рабочее время является законной формой организации труда.

В соответствии с трудовым законодательством, оно может устанавливаться:

при приеме работника на работу

или позже — по договоренности между работником и работодателем

Какие риски могут учитывать контролирующие органы

В Инспекции отмечают, что резкое увеличение числа работников, занятых неполный рабочий день, может свидетельствовать о возможных нарушениях, в частности:

скрытая занятость

выплата заработной платы «в конвертах»

формальное оформление на неполную ставку при фактической полной занятости

несоблюдение государственных гарантий в оплате труда

Именно поэтому такие изменения анализируются контролирующими органами.

О чем напоминают работодателям

В письмах Инспекции труда подчеркиваются базовые требования законодательства:

работник не может быть допущен к работе без заключенного трудового договора

работодатель обязан уведомить ГНС о приеме работника до начала работы

неполное рабочее время должно быть надлежащим образом оформлено

заработная плата должна выплачиваться официально и в соответствии с фактически отработанным временем

Когда оснований для беспокойства нет

В Инспекции отмечают, что если неполное рабочее время оформлено законно, имеются заявления работников или соответствующие соглашения, ведется учет рабочего времени и выплачивается официальная зарплата, оснований для беспокойства нет.

Что рекомендуют проверить работодателям

Получение такого письма может стать поводом для внутреннего аудита кадровой документации, в частности:

приказов об установлении неполного рабочего времени

табелей учета рабочего времени

штатного расписания

уведомлений о приеме работников

правильности начисления зарплаты и ЕСВ

В Инспекции отмечают, что контроль за соблюдением трудового законодательства всё в большей степени основывается на анализе данных государственных реестров и отчетности.

Увеличение числа работников, занятых неполный рабочий день, само по себе не является нарушением, однако может стать поводом для дополнительного внимания со стороны контролирующих органов.

Работодателям рекомендуется надлежащим образом оформлять трудовые отношения и регулярно проверять кадровую документацию, чтобы все изменения в организации труда соответствовали требованиям законодательства.

