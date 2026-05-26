Зростання неповної зайнятості: інспекція пояснила, коли це сигнал для перевірки

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради пояснила, чому підприємства отримують інформаційні листи щодо зростання кількості працівників із неповним робочим часом. Підставою для цього стали дані Пенсійного фонду України.

Причина надсилання листів

У травні 2026 року частина підприємств отримала інформаційні листи від Інспекції праці Дніпровської міської ради.

Підставою стала інформація Пенсійного фонду України про страхувальників, у яких у січні 2026 року на 20% і більше зросла кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу.

Чи є це порушенням

В Інспекції наголошують, що саме по собі це не означає автоматичного порушення законодавства.

Водночас така інформація розглядається як сигнал для аналізу кадрової політики підприємства та правильності оформлення трудових відносин.

Чому звертають увагу на неповний робочий час

Неповний робочий час є законною формою організації праці.

Відповідно до трудового законодавства, він може встановлюватися:

під час прийняття працівника на роботу

або пізніше — за домовленістю між працівником і роботодавцем

Які ризики можуть враховувати контролюючі органи

В Інспекції зазначають, що різке збільшення кількості працівників на неповному робочому часі може свідчити про можливі порушення, зокрема:

приховану зайнятість

виплату заробітної плати «в конвертах»

формальне оформлення на частину ставки при фактичній повній зайнятості

недотримання державних гарантій в оплаті праці

Саме тому такі зміни аналізуються контролюючими органами.

Що нагадують роботодавцям

У листах Інспекції праці наголошується на базових вимогах законодавства:

працівник не може бути допущений до роботи без укладеного трудового договору

роботодавець зобов’язаний повідомити ДПС про прийняття працівника до початку роботи

неповний робочий час має бути належним чином оформлений

заробітна плата повинна виплачуватися офіційно та відповідно до фактично відпрацьованого часу

Коли підстав для занепокоєння немає

В Інспекції зазначають, що якщо неповний робочий час оформлений законно, є заяви працівників або відповідні угоди, ведеться облік робочого часу та виплачується офіційна зарплата, підстав для занепокоєння немає.

Що радять перевірити роботодавцям

Отримання такого листа може бути приводом для внутрішнього аудиту кадрової документації, зокрема:

наказів про встановлення неповного робочого часу

табелів обліку робочого часу

штатного розпису

повідомлень про прийняття працівників

правильності нарахування зарплати та ЄСВ

В Інспекції зазначають, що контроль за дотриманням трудового законодавства дедалі більше базується на аналізі даних державних реєстрів та звітності.

Зростання кількості працівників на неповному робочому часі саме по собі не є порушенням, однак може стати підставою для додаткової уваги контролюючих органів.

Роботодавцям рекомендують належно оформлювати трудові відносини та регулярно перевіряти кадрову документацію, щоб усі зміни в організації праці відповідали вимогам законодавства.

