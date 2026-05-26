Британія запровадила санкції проти 18 криптобірж та фінмереж, які використовує Росія

Фото: Reuters

Велика Британія оголосила про новий пакет з 18 санкцій проти криптовалютних та фінансових мереж, які Росія використовує для обходу раніше введених західних санкцій. Про це повідомили в уряді Великої Британії.

У повідомленні наголошується, що РФ дедалі частіше звертається до незаконних мереж та тіньових фінансових систем. Однією з них є мережа A7, через яку Росія отримує кошти від продажу нафти та фінансує свій ВПК. У 2025 році завдяки їй перевели понад 90 мільярдів доларів, що відповідає приблизно половині річних військових витрат Росії.

Також санкції запровадили проти криптовалютних бірж та близьких до A7 компаній.

«Мережа А7 використовує киргизький банк, підозрюваний у сприянні платежам для мережі, а також велику світову криптовалютну біржу, яка, як ми підозрюємо, спрямувала понад 1,5 мільярда доларів в руки кремля. Ми також запроваджуємо санкції проти 3 грузинських компаній, що керують біржами, орієнтованими на Росію», — сказано у пресрелізі.

В уряді Великої Британії додали, що «готові посилювати тиск на росію та будуть продовжувати посилювати санкції за кожної нагоди», доки «тривають вбивства в Україні».

«Якщо у кремлі думають, що можуть обійти наші санкції, ховаючись за криптомережами та тіньовими фінансовими системами, там глибоко помиляються», — сказала міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

