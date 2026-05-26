Трагедія на Київщині: 11-річний хлопчик стрибнув з будівельного крану
Поліція Київщини повідомила, що встановлює обставини загибелі неповнолітнього у Бучанському районі.
«23 травня до поліції надійшло повідомлення від очевидиці про те, що на будівництві з висоти впала дитина», - заявили у поліції.
Поліцейські встановили, що двоє підлітків проникли на територію одного із будівництв у місті Буча.
«Один з них, 11-річний хлопчик заліз на будівельний кран та, попередньо, стрибнув вниз. На жаль, унаслідок падіння дитина загинула», - заявили у поліції.
За даним фактом слідством Бучанського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження (ст. 115 Кримінального кодексу України, з позначкою самогубство).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.