Трагедія на Київщині: 11-річний хлопчик стрибнув з будівельного крану

Двоє підлітків проникли на територію будівництва, і один із них стрибнув з крану.

Поліція Київщини повідомила, що встановлює обставини загибелі неповнолітнього у Бучанському районі.

«23 травня до поліції надійшло повідомлення від очевидиці про те, що на будівництві з висоти впала дитина», - заявили у поліції.

Поліцейські встановили, що двоє підлітків проникли на територію одного із будівництв у місті Буча.

«Один з них, 11-річний хлопчик заліз на будівельний кран та, попередньо, стрибнув вниз. На жаль, унаслідок падіння дитина загинула», - заявили у поліції.

За даним фактом слідством Бучанського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження (ст. 115 Кримінального кодексу України, з позначкою самогубство).

