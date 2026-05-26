  1. В Україні

Трагедія на Київщині: 11-річний хлопчик стрибнув з будівельного крану

19:55, 26 травня 2026
Двоє підлітків проникли на територію будівництва, і один із них стрибнув з крану.
Фото: поліція Київщини
Поліція Київщини повідомила, що встановлює обставини загибелі неповнолітнього у Бучанському районі.

«23 травня до поліції надійшло повідомлення від очевидиці про те, що на будівництві з висоти впала дитина», - заявили у поліції.

Поліцейські встановили, що двоє підлітків проникли на територію одного із будівництв у місті Буча.

«Один з них, 11-річний хлопчик заліз на будівельний кран та, попередньо, стрибнув вниз. На жаль, унаслідок падіння дитина загинула», - заявили у поліції.

За даним фактом слідством Бучанського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження (ст. 115 Кримінального кодексу України, з позначкою самогубство).

Національна поліція

