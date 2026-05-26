Керівник юрфірми роками принижував працівниць через безпліддя, зовнішність і вагу — але уникнув покарання після 40 скарг

18:59, 26 травня 2026
Юриста з Лондона визнали винним у десятках випадків булінгу та неприйнятної поведінки, однак він уникнув суворого покарання.
У Великій Британії спалахнув скандал навколо власника юридичної фірми, якого колишні працівниці звинуватили у роках принижень, образ і сексуальних натяків. Попри те, що дисциплінарний трибунал підтвердив понад 40 випадків неналежної поведінки, юристу все ж дозволили продовжити кар’єру.

Йдеться про власника лондонської компанії Джона Кішина Навані. Під час слухань колишні співробітниці розповіли, що керівник кричав на підлеглих, висміював їхні особисті проблеми, робив сексистські та расистські коментарі, а також дозволяв собі недоречні жарти й психологічний тиск.

Про це вказується у рішенні Solicitors Disciplinary Tribunal — незалежного дисциплінарного органу, який розглядає справи щодо британських соліситорів.

У рішенні трибуналу зазначається, що така поведінка тривала роками та супроводжувалася зловживанням владою щодо молодших працівників. Одна із жінок заявила, що почувалася «наляканою та загнаною у пастку» після спілкування з начальником.

Працівниці розповіли про приниження та психологічний тиск

Одна з колишніх працівниць розповіла, що керівник вимагав пояснити причину її візиту до лікаря. Коли вона зізналася, що має проблеми із зачаттям дитини, він відповів, що їй «принаймні не знадобиться декретна відпустка». Жінка заявила, що це її глибоко образило.

Інша співробітниця повідомила, що після похорону дідуся начальник запитав, чи привезла вона йому «смаколики». Ще одна жінка заявила, що Навані висміював її через екзему та казав, що вона має «огидний» вигляд.

Також працівниці скаржилися на сексистські жарти, расистські висловлювання та постійний психологічний тиск. За словами однієї із заявниць, керівник регулярно ставив особисті запитання, робив коментарі про зовнішність і пропонував зустрічатися після роботи.

Скандал після корпоративу та звинувачення у домаганнях

Окремо трибунал розглядав епізод після корпоративу у 2018 році. Працівниця заявила, що Навані замість того, щоб відвезти її додому, привіз до своєї квартири та просив поцілувати його. Частину цього епізоду трибунал не визнав доведеною, однак загалом свідчення жінок назвали правдивими та переконливими.

Сам юрист усі звинувачення заперечував. Водночас трибунал дійшов висновку, що його пояснення були суперечливими та непереконливими.

Чому юриста не позбавили права працювати

Попри серйозність порушень, Навані не позбавили права працювати. Йому призначили річне відсторонення від практики, але умовно — із випробувальним строком на два роки. Також йому заборонили проводити співбесіди та брати участь у дисциплінарних перевірках у юридичних компаніях.

У рішенні трибуналу зазначено, що остаточне позбавлення ліцензії визнали «непропорційним покаранням», оскільки справа не стосувалася шахрайства чи грошей клієнтів.

