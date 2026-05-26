Оскарження дій приватного виконавця – куди звертатися і які строки діють

Учасники виконавчого провадження можуть звертатися до суду або органів контролю залежно від характеру рішення виконавця.

У Міністерстві юстиції роз’яснили, куди звертатися та в які строки можна оскаржити рішення, дії або бездіяльність приватного виконавця, а також як працює контроль під час воєнного стану.

Виконавче провадження є завершальною стадією судового процесу та забезпечує примусове виконання рішень судів або інших органів. Воно складається із сукупності дій уповноважених осіб, які забезпечують фактичне відновлення порушених прав та інтересів.

За примусове виконання рішень відповідають державні та приватні виконавці. У разі виникнення сумнівів щодо законності їхніх дій учасники виконавчого провадження мають право на оскарження відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» та Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Йдеться про оскарження рішень, дій або бездіяльності саме приватного виконавця.

Куди подавати скаргу

Якщо оскаржуються рішення, дії або бездіяльність приватного виконавця під час виконання судового рішення, зокрема постанови про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження або штрафів, скарга подається до суду, який видав виконавчий документ.

У випадку, коли приватний виконавець виконує рішення іншого органу або посадової особи, оскарження здійснюється в адміністративному суді.

Строки оскарження

Оскаржити рішення, дії або бездіяльність виконавця можна:

протягом 10 робочих днів — з моменту, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав;

протягом 3 робочих днів — якщо йдеться про оскарження постанови про відкладення виконавчих дій.

Звернення до Ради приватних виконавців України

Учасники виконавчого провадження також можуть звернутися до Ради приватних виконавців України.

Рада перевіряє дотримання приватним виконавцем:

Кодексу професійної етики;

статуту Асоціації приватних виконавців України;

рішень органів самоврядування приватних виконавців.

Для перевірки Рада надсилає виконавцю письмовий запит. Він має 15 календарних днів для надання пояснень і документів.

Протягом 30 робочих днів Рада розглядає матеріали та визначає, чи є ознаки дисциплінарного проступку, після чого вирішує питання щодо звернення до Дисциплінарної комісії приватних виконавців.

Що змінилося під час воєнного стану

Під час воєнного стану планові та позапланові перевірки діяльності приватних виконавців Міністерством юстиції не проводяться.

Водночас діє окремий механізм реагування: Мін’юст може зупинити діяльність приватного виконавця строком до одного місяця у разі грубого порушення законодавства щодо примусового виконання рішень. Таке рішення ухвалюється за поданням відповідного структурного підрозділу Міністерства юстиції та за погодженням не менш ніж п’яти членів Дисциплінарної комісії.

Також під час воєнного стану постанови та інші процесуальні документи приватного виконавця можуть бути скасовані за зверненням сторони виконавчого провадження або особи, чиї права порушено. Це здійснюється відповідним рішенням керівника структурного підрозділу Мін’юсту або особи, яка виконує його обов’язки, якщо документи суперечать законодавству і щодо цього спору немає відкритого судового провадження між тими самими сторонами.

Як контролюють виконавців під час війни

Контроль за діяльністю приватних виконавців під час воєнного стану здійснюється на основі даних автоматизованої системи виконавчого провадження. Порядок такого контролю визначено наказом Міністерства юстиції від 22.10.2018 № 3284/5.

Чи може виконавець сам скасувати свою постанову

Під час воєнного стану приватний виконавець може самостійно скасувати власну постанову або інший процесуальний документ (або їх частину) за заявою сторони виконавчого провадження або з власної ініціативи, якщо для цього є підстави.

У Мін’юсті також наголошують: перед зверненням до суду або Міністерства юстиції варто зібрати всі документи, що підтверджують можливі порушення — постанови, листування, повідомлення, банківські документи. Це допоможе повно та об’єктивно розглянути обставини справи.

