Верховна Рада утворила Тимчасову спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів

18:59, 26 травня 2026
У вівторок, 26 травня Постановою №15219 Верховної Ради утворено Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів.

Її основними завданнями визначено:

1) підготовку та подання на розгляд до Верховної Ради України в установленому порядку законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форми власності, а також ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції;

2) визначення пріоритетних напрямів вдосконалення законодавства щодо створення умов для інвестиційної діяльності;

3) забезпечення захисту прав інвесторів (бізнесу);

4) здійснення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій.

До складу Тимчасової спеціальної комісії обрано представників всіх депутатських фракцій та депутатських груп.

Верховна Рада України

