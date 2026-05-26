МОЗ попередило українців: гроші на «Скринінг здоров’я 40+» можуть «згоріти»

У МОЗ повідомили про терміни використання коштів на «Скринінг здоров'я 40+».

Кошти на «Скринінг здоров'я 40+», отримані до 1 травня, необхідно використати до 30 червня. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

«Тепер діють чіткі терміни для проходження обстеження. Якщо ви отримали кошти до 1 травня 2026 року — пройдіть обстеження до 30 червня 2026 року. Якщо ви подали заявку після 1 травня 2026 року — кошти будуть доступні рівно два місяці з моменту зарахування», - заявили у повідомленні.

У МОЗ додали, якщо кошти не будуть використані до зазначеної дати, вони автоматично повернуться в держбюджет.

Пройти обстеження в межах програми «Скринінг здоров'я 40+» можна у 2089 медичних закладах України. Записатися на візит можна за посиланням screening.moz.gov.ua.

