  1. В Україні

МОЗ попередило українців: гроші на «Скринінг здоров’я 40+» можуть «згоріти»

19:26, 26 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У МОЗ повідомили про терміни використання коштів на «Скринінг здоров'я 40+».
МОЗ попередило українців: гроші на «Скринінг здоров’я 40+» можуть «згоріти»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кошти на «Скринінг здоров'я 40+», отримані до 1 травня, необхідно використати до 30 червня. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Тепер діють чіткі терміни для проходження обстеження. Якщо ви отримали кошти до 1 травня 2026 року — пройдіть обстеження до 30 червня 2026 року. Якщо ви подали заявку після 1 травня 2026 року — кошти будуть доступні рівно два місяці з моменту зарахування», - заявили у повідомленні.

У МОЗ додали, якщо кошти не будуть використані до зазначеної дати, вони автоматично повернуться в держбюджет.

Пройти обстеження в межах програми «Скринінг здоров'я 40+» можна у 2089 медичних закладах України. Записатися на візит можна за посиланням screening.moz.gov.ua.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд дозволив стягнути з керівника понад 1,6 млн грн за незаконне звільнення директора управління

Верховний Суд підтвердив право роботодавця у порядку регресу стягнути зі службової особи усі витрати через незаконне звільнення працівника.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

Малі виробники електроенергії отримали можливість добровільного доступу до аукціонів

Уряд змінює модель доступу для малих виробників електроенергії: виробники на об’єктах розподіленої генерації можуть приєднуватися до аукціонів на добровільних засадах.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]