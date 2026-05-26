Андрій Сибіга різко відповів Сергію Лаврову після погроз атак по Києву

20:14, 26 травня 2026
Висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова в розмові з держсекретарем США Марко Рубіо щодо можливих ударів по Києву є відвертою провокацією і демонструють зацікавленість Москви в продовженні війни. Про це під час спілкування з журналістами на полях форуму «Україна – Африка: Минуле, сучасне і майбутнє взаємин» заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Я це розцінюю як зухвалу провокацію. Це публічне підтвердження, чергове про зацікавленість продовжити війну з боку Росії. Це Лавров дозволяє собі публічно передавати хід розмови, де підтверджує, що він погрожує атаками по Києву. Для мене це дуже важко сприйняти як таке може допускатися», - сказав міністр.

Сибіга підкреслив, що сам факт публічного озвучування подібних погроз свідчить про зневагу до міжнародних зусиль із припинення війни.

Глава українського МЗС зазначив, що Київ розраховує на більш жорстку реакцію міжнародних партнерів.

Сибіга заявив, що необхідні чіткі сигнали на адресу Москви з вимогою не завдавати ударів по українській столиці та цивільній інфраструктурі.

Міністр окремо підкреслив, що міжнародна позиція має бути спрямована не на фіксацію заяв Росії, а на формування тиску на неї.

Він розкритикував сам факт передання подібних погроз у публічний простір, особливо на адресу США, які беруть участь у дипломатичних зусиллях із врегулювання конфлікту.

За його словами, подібні дії демонструють ігнорування мирного процесу та міжнародних ініціатив.

