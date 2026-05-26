  1. Суд інфо
  2. / В Україні

Правила формування складу суду: які справи в Україні розглядають колегіально, а які — одноособово

20:09, 26 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Порядок формування складу суду залежить від виду процесу, складності справи, категорії спору та стадії судового розгляду.
Правила формування складу суду: які справи в Україні розглядають колегіально, а які — одноособово
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розгляд судових справ може відбуватися як одноособово суддею, так і колегіально. Порядок формування складу суду визначається процесуальним законодавством і залежить від типу провадження, особливостей справи та стадії судового розгляду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У цивільному судочинстві справи у суді першої інстанції зазвичай розглядає один суддя. Таке правило закріплене у ч. 1 ст. 34 ЦПК України. Разом із тим, ч. 2 ст. 34 ЦПК України передбачає, що в окремих випадках, визначених законом, розгляд цивільних справ у першій інстанції здійснюється колегіально — у складі одного судді та двох присяжних.

Апеляційний розгляд цивільних справ, відповідно до ч. 3 ст. 34 ЦПК України, проводиться колегією з трьох суддів. Окремо законодавством визначено, що справи щодо визнання активів необґрунтованими та їх подальшого стягнення в дохід держави розглядаються колегією з трьох суддів Вищий антикорупційний суд відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 34 ЦПК України. Такі роз’яснення надає Херсонський апеляційний суд.

У господарському процесі діє схожий підхід. За ч. 1 ст. 33 ГПК України справи у судах першої інстанції розглядаються суддею одноособово, крім випадків, визначених кодексом. Та сама норма передбачає, що будь-яку справу, яка належить до підсудності суду першої інстанції, залежно від категорії і складності, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів, крім справ наказного і спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 33 ГПК України, апеляційний перегляд здійснюється колегією з трьох суддів, а за ч. 5 ст. 33 ГПК України у визначених кодексом випадках касаційний перегляд здійснюється палатою, об’єднаною палатою або Великою Палатою Верховного Суду.

В адміністративному судочинстві загальне правило встановлене ч. 1 ст. 32 КАС України: усі адміністративні справи в суді першої інстанції, крім випадків, встановлених кодексом, розглядаються і вирішуються суддею одноособово.

Водночас ч. 1 ст. 33 КАС України прямо визначає окремі категорії справ, які у першій інстанції розглядаються колегією у складі трьох суддів, зокрема справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, окружної виборчої комісії. Крім того, за ч. 2 ст. 33 КАС України будь-яка інша справа, залежно від категорії і складності, також може бути розглянута колегіально у складі трьох суддів, крім справ, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження.

У кримінальному процесі основне правило міститься в ч. 1 ст. 31 КПК України: кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється суддею одноособово, крім випадків, передбачених цією статтею.

Разом із тим ч. 2 ст. 31 КПК України передбачає, що кримінальне провадження у першій інстанції здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого щодо визначених законом категорій злочинів, зокрема тих, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, а також щодо окремих спеціальних суб’єктів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд дозволив стягнути з керівника понад 1,6 млн грн за незаконне звільнення директора управління

Верховний Суд підтвердив право роботодавця у порядку регресу стягнути зі службової особи усі витрати через незаконне звільнення працівника.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

Малі виробники електроенергії отримали можливість добровільного доступу до аукціонів

Уряд змінює модель доступу для малих виробників електроенергії: виробники на об’єктах розподіленої генерації можуть приєднуватися до аукціонів на добровільних засадах.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]