Розгляд судових справ може відбуватися як одноособово суддею, так і колегіально. Порядок формування складу суду визначається процесуальним законодавством і залежить від типу провадження, особливостей справи та стадії судового розгляду.

У цивільному судочинстві справи у суді першої інстанції зазвичай розглядає один суддя. Таке правило закріплене у ч. 1 ст. 34 ЦПК України. Разом із тим, ч. 2 ст. 34 ЦПК України передбачає, що в окремих випадках, визначених законом, розгляд цивільних справ у першій інстанції здійснюється колегіально — у складі одного судді та двох присяжних.

Апеляційний розгляд цивільних справ, відповідно до ч. 3 ст. 34 ЦПК України, проводиться колегією з трьох суддів. Окремо законодавством визначено, що справи щодо визнання активів необґрунтованими та їх подальшого стягнення в дохід держави розглядаються колегією з трьох суддів Вищий антикорупційний суд відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 34 ЦПК України. Такі роз’яснення надає Херсонський апеляційний суд.

У господарському процесі діє схожий підхід. За ч. 1 ст. 33 ГПК України справи у судах першої інстанції розглядаються суддею одноособово, крім випадків, визначених кодексом. Та сама норма передбачає, що будь-яку справу, яка належить до підсудності суду першої інстанції, залежно від категорії і складності, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів, крім справ наказного і спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 33 ГПК України, апеляційний перегляд здійснюється колегією з трьох суддів, а за ч. 5 ст. 33 ГПК України у визначених кодексом випадках касаційний перегляд здійснюється палатою, об’єднаною палатою або Великою Палатою Верховного Суду.

В адміністративному судочинстві загальне правило встановлене ч. 1 ст. 32 КАС України: усі адміністративні справи в суді першої інстанції, крім випадків, встановлених кодексом, розглядаються і вирішуються суддею одноособово.

Водночас ч. 1 ст. 33 КАС України прямо визначає окремі категорії справ, які у першій інстанції розглядаються колегією у складі трьох суддів, зокрема справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, окружної виборчої комісії. Крім того, за ч. 2 ст. 33 КАС України будь-яка інша справа, залежно від категорії і складності, також може бути розглянута колегіально у складі трьох суддів, крім справ, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження.

У кримінальному процесі основне правило міститься в ч. 1 ст. 31 КПК України: кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється суддею одноособово, крім випадків, передбачених цією статтею.

Разом із тим ч. 2 ст. 31 КПК України передбачає, що кримінальне провадження у першій інстанції здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого щодо визначених законом категорій злочинів, зокрема тих, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, а також щодо окремих спеціальних суб’єктів.

