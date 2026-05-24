У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю Солом’янського районного суду, фото

Будівля Солом’янського районного суду Києва зазнала значних руйнувань.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 24 травня, внаслідок ворожого ракетного обстрілу будівля Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Грушецька, 1 зазнала значних руйнувань.

«Наразі у приміщенні повністю відсутні комунікації, а кабінети суддів, канцелярій та зали судових засідань, мають ушкодження, які унеможливлюють роботу суду та становлять небезпеку.

У зв’язку з зазначеним прийом громадян у приміщенні за адресою: вул. Грушецька, 1 повністю припинено», - йдеться у заяві.

Також там додали, що розгляд судових справ суддями, робочі місця яких розташовувалися в цьому корпусі, тимчасово зупинено.

Зазначається, що уся необхідна інформація щодо судових справ надається в канцеляріях суду, які працюють у штатному режимі за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.

Дізнатися про стан справ, що перебувають у провадженні суддів постраждалого приміщення, можна за телефонами, які розміщені на офіційному веб-сайті Солом'янського районного суду.

Суддя Солом’янського районного суду Києва Вікторія Кицюк оприлюднила фото наслідків обстрілу.

Нагадаємо, внаслідок атаки РФ була пошкоджена будівля МЗС України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.