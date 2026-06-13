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Пенсія 2026: стаж, документи та умови отримання виплат

18:05, 13 червня 2026
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Пенсія у 2026 році стане доступною у 60 років лише за наявності 33 років страхового стажу.
Пенсія 2026: стаж, документи та умови отримання виплат
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Пенсійне забезпечення залишається одним із найважливіших соціальних питань для українців. Для багатьох громадян наближення пенсійного віку супроводжується питаннями про необхідний страховий стаж, умови призначення виплат та перелік документів, які потрібно підготувати для оформлення пенсії. Саме тому варто заздалегідь ознайомитися з актуальними вимогами, щоб уникнути труднощів під час звернення до Пенсійного фонду.

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У 2026 році ключовим фактором для виходу на заслужений відпочинок залишається страховий стаж. Від кількості офіційно відпрацьованих років залежить не лише право на пенсію, а й вік, у якому громадянин зможе оформити державні виплати.

Який страховий стаж необхідний для виходу на пенсію у 2026 році

Відповідно до положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на пенсійне забезпечення визначається залежно від тривалості страхового стажу, накопиченого громадянином протягом трудової діяльності.

У 2026 році вийти на пенсію у 60 років зможуть лише ті українці, які мають щонайменше 33 роки страхового стажу.

Якщо стаж становить від 23 до 33 років, право на призначення пенсії виникає після досягнення 63-річного віку.

Громадяни, які накопичили від 15 до 23 років страхового стажу, зможуть оформити пенсійні виплати лише після досягнення 65 років.

Водночас особи, які у 65 років не матимуть навіть мінімально необхідних 15 років страхового стажу, не зможуть претендувати на пенсію за віком. У такому випадку держава передбачає надання соціальної допомоги, розмір якої визначається з урахуванням доходів сім'ї та інших соціальних факторів.

Які документи необхідно подати до Пенсійного фонду

Для оформлення пенсії та початку нарахування виплат майбутньому пенсіонеру необхідно підготувати пакет документів для подання до органів Пенсійного фонду України.

Зокрема, знадобляться:

  • паспорт громадянина України або ID-картка;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документи, які підтверджують страховий стаж, зокрема трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання до 2004 року чи відповідні витяги з державних реєстрів;
  • довідка про заробітну плату, якщо інформація про окремі періоди роботи відсутня в електронних базах Пенсійного фонду.

Наявність повного комплекту документів дозволить уникнути затримок під час розгляду заяви та призначення пенсійних виплат.

Чи можуть оформити пенсію українці за кордоном та на окупованих територіях

Українці, які досягли пенсійного віку, але перебувають за межами країни або проживають на тимчасово окупованих територіях, також мають право на отримання пенсії.

Подати заяву на призначення виплат можна дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, скориставшись кваліфікованим електронним підписом.

Разом із тим для таких громадян діє процедура обов'язкової ідентифікації. Незважаючи на те, що первинне оформлення пенсії можливе без її проходження, для подальшого безперервного отримання коштів на банківський рахунок необхідно щороку підтверджувати свою особу. Це можна зробити шляхом відеоідентифікації або через консульські установи України за кордоном.

Що варто врахувати майбутнім пенсіонерам

Сьогодні право на пенсійне забезпечення в Україні визначається не лише досягненням певного віку, а й наявністю необхідного страхового стажу. Саме тому громадянам рекомендують регулярно перевіряти інформацію про свою трудову діяльність та страховий стаж через електронний кабінет Пенсійного фонду.

Завчасна перевірка даних, уточнення відомостей про трудову діяльність та підготовка відсутніх документів допоможуть уникнути неприємних ситуацій під час оформлення пенсії та забезпечать своєчасне отримання належних виплат від держави.

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