Податок на OLX, Prom і сервіси таксі: що запрацює уже з листопада, а що відкладено до 2027 року
Верховна Рада 9 червня ухвалила закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Документ стосується мільйонів українців, які продають товари через маркетплейси, надають послуги через онлайн-сервіси, працюють у таксі, доставці або здають житло в оренду через цифрові платформи.
Документ вводить до Податкового кодексу нові правила для операторів електронних платформ та посередників, які забезпечують дистанційний продаж товарів. Такі суб’єкти мають вести облік операцій і надавати необхідну інформацію державним органам. Крім того, закон передбачає зміну підходу до оподаткування імпортних товарів, придбаних через електронні торговельні майданчики: ПДВ застосовуватиметься до всіх таких товарів незалежно від їх вартості.
Водночас нові правила не запрацюють одразу після набрання законом чинності — його положення вводитимуться поетапно, а ключові норми почнуть діяти лише з 2027 року. Про це повідомили у профільному парламентському комітеті.
Коли почнуть діяти нові правила для маркетплейсів
Йдеться про масштабний закон, який охоплює кілька напрямів регулювання.
Зокрема, документ передбачає:
- впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи;
- визначення механізмів виконання податкових обов’язків операторами платформ в Україні;
- встановлення правил оподаткування доходів фізичних осіб — резидентів України, які отримують заробіток через цифрові платформи.
Окремі положення закону набудуть чинності вже з 1 листопада 2026 року.
Що зміниться з 1 листопада
Перший етап реалізації закону стосуватиметься операторів цифрових платформ.
Із 1 листопада для них почне діяти обов’язок зареєструватися в Державній податковій службі України.
Цей крок є частиною підготовки до запуску повноцінної системи обміну інформацією та адміністрування податків щодо доходів, отриманих через маркетплейси та інші цифрові сервіси.
Основні норми запрацюють з 2027 року
Водночас більшість положень закону набуде чинності лише з 1 січня 2027 року.
Саме з цієї дати почне повноцінно функціонувати механізм міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також нова система оподаткування таких доходів для фізичних осіб.
Ухвалений закон має забезпечити прозорість оподаткування доходів, отриманих через маркетплейси, сервіси таксі, доставки, оренди житла та інші цифрові платформи, а також привести українське законодавство у відповідність до міжнародних стандартів.
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