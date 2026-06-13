Податок на OLX, Prom і сервіси таксі: що запрацює уже з листопада, а що відкладено до 2027 року

Закон про податок на OLX — коли запрацюють перші норми нового закону.

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Верховна Рада 9 червня ухвалила закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Документ стосується мільйонів українців, які продають товари через маркетплейси, надають послуги через онлайн-сервіси, працюють у таксі, доставці або здають житло в оренду через цифрові платформи.

Документ вводить до Податкового кодексу нові правила для операторів електронних платформ та посередників, які забезпечують дистанційний продаж товарів. Такі суб’єкти мають вести облік операцій і надавати необхідну інформацію державним органам. Крім того, закон передбачає зміну підходу до оподаткування імпортних товарів, придбаних через електронні торговельні майданчики: ПДВ застосовуватиметься до всіх таких товарів незалежно від їх вартості.

Водночас нові правила не запрацюють одразу після набрання законом чинності — його положення вводитимуться поетапно, а ключові норми почнуть діяти лише з 2027 року. Про це повідомили у профільному парламентському комітеті.

Коли почнуть діяти нові правила для маркетплейсів

Йдеться про масштабний закон, який охоплює кілька напрямів регулювання.

Зокрема, документ передбачає:

впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи;

визначення механізмів виконання податкових обов’язків операторами платформ в Україні;

встановлення правил оподаткування доходів фізичних осіб — резидентів України, які отримують заробіток через цифрові платформи.

Окремі положення закону набудуть чинності вже з 1 листопада 2026 року.

Що зміниться з 1 листопада

Перший етап реалізації закону стосуватиметься операторів цифрових платформ.

Із 1 листопада для них почне діяти обов’язок зареєструватися в Державній податковій службі України.

Цей крок є частиною підготовки до запуску повноцінної системи обміну інформацією та адміністрування податків щодо доходів, отриманих через маркетплейси та інші цифрові сервіси.

Основні норми запрацюють з 2027 року

Водночас більшість положень закону набуде чинності лише з 1 січня 2027 року.

Саме з цієї дати почне повноцінно функціонувати механізм міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також нова система оподаткування таких доходів для фізичних осіб.

Ухвалений закон має забезпечити прозорість оподаткування доходів, отриманих через маркетплейси, сервіси таксі, доставки, оренди житла та інші цифрові платформи, а також привести українське законодавство у відповідність до міжнародних стандартів.

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