  1. В Україні
  2. / Законодавство

Податок на OLX, Prom і сервіси таксі: що запрацює уже з листопада, а що відкладено до 2027 року

13:35, 13 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Закон про податок на OLX — коли запрацюють перші норми нового закону.
Податок на OLX, Prom і сервіси таксі: що запрацює уже з листопада, а що відкладено до 2027 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 9 червня ухвалила закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Документ стосується мільйонів українців, які продають товари через маркетплейси, надають послуги через онлайн-сервіси, працюють у таксі, доставці або здають житло в оренду через цифрові платформи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ вводить до Податкового кодексу нові правила для операторів електронних платформ та посередників, які забезпечують дистанційний продаж товарів. Такі суб’єкти мають вести облік операцій і надавати необхідну інформацію державним органам. Крім того, закон передбачає зміну підходу до оподаткування імпортних товарів, придбаних через електронні торговельні майданчики: ПДВ застосовуватиметься до всіх таких товарів незалежно від їх вартості.

Водночас нові правила не запрацюють одразу після набрання законом чинності — його положення вводитимуться поетапно, а ключові норми почнуть діяти лише з 2027 року. Про це повідомили у профільному парламентському комітеті.

Коли почнуть діяти нові правила для маркетплейсів

Йдеться про масштабний закон, який охоплює кілька напрямів регулювання.

Зокрема, документ передбачає:

  • впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи;
  • визначення механізмів виконання податкових обов’язків операторами платформ в Україні;
  • встановлення правил оподаткування доходів фізичних осіб — резидентів України, які отримують заробіток через цифрові платформи.

Окремі положення закону набудуть чинності вже з 1 листопада 2026 року.

Що зміниться з 1 листопада

Перший етап реалізації закону стосуватиметься операторів цифрових платформ.

Із 1 листопада для них почне діяти обов’язок зареєструватися в Державній податковій службі України.

Цей крок є частиною підготовки до запуску повноцінної системи обміну інформацією та адміністрування податків щодо доходів, отриманих через маркетплейси та інші цифрові сервіси.

Основні норми запрацюють з 2027 року

Водночас більшість положень закону набуде чинності лише з 1 січня 2027 року.

Саме з цієї дати почне повноцінно функціонувати механізм міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також нова система оподаткування таких доходів для фізичних осіб.

Ухвалений закон має забезпечити прозорість оподаткування доходів, отриманих через маркетплейси, сервіси таксі, доставки, оренди житла та інші цифрові платформи, а також привести українське законодавство у відповідність до міжнародних стандартів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект податкова податки

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

У Львові чоловік відмовився купувати будинок через форс-мажор, але вселився туди і залив піною каналізацію: Верховний Суд розбирався у справі

Монтажна піна, зламані стіни і програний позов: справа, яка коштувала власникові будинку 1 млн гривень.

За «благодійний внесок» у лікарні можуть посадити на 6 років: що пропонує новий законопроєкт

Законопроєкт пропонує посилити кримінальну відповідальність за вимагання коштів за медичні послуги, ліки та медичні вироби, що мають надаватися безоплатно, а також за відмову в їх наданні через незаконну вимогу оплати.

24 місяці стажу після призначення пенсії по інвалідності дають право на перерахунок за новими показниками: ВС

Під час першого переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком враховується актуальна середня зарплата, якщо особа набула не менш як 24 місяці страхового стажу.

Електронна повістка через Резерв+: чи зобов’язаний військовозобов’язаний з’явитися до ТЦК

Електронні повістки стали однією з найобговорюваніших тем мобілізації, проте багато поширених тверджень про них не відповідають чинному законодавству.

Перевірки Держпраці повертаються: роботодавців планують штрафувати за борги із зарплати

Коли Держпраці зможе проводити позапланові перевірки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]