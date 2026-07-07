Борги за комунальні послуги: в якому випадку можуть забрати квартиру

Єдине житло не можуть продати за борги за комунальні послуги, якщо сума заборгованості не перевищує 50 мінімальних заробітних плат.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні єдине житло не можуть продати для погашення боргів за комунальні послуги, якщо сума заборгованості не перевищує 50 мінімальних заробітних плат. У 2026 році цей поріг становить 432 350 гривень.

Як повідомляли у Міністерстві юстиції, продаж нерухомості є крайнім заходом примусового стягнення. Перед тим як розглядати можливість звернення стягнення на квартиру, державний або приватний виконавець має перевірити наявність коштів на банківських рахунках боржника, звернути стягнення на частину офіційної заробітної плати або пенсії в межах, визначених законом, а також на інше майно, зокрема автомобіль чи цінну побутову техніку.

Лише у разі, якщо цих активів недостатньо, може розглядатися питання про звернення стягнення на нерухомість.

Водночас навіть за невеликої заборгованості на квартиру можуть накласти арешт. У такому випадку житло залишається у власності людини, і вона може продовжувати в ньому проживати. Проте до повного погашення боргу квартиру не можна буде продати, подарувати чи здійснити щодо неї інші реєстраційні дії.

Якщо у боржника є інше майно, наприклад дача, земельна ділянка або автомобіль, його можуть реалізувати через електронні торги навіть за відносно невеликої заборгованості. Із отриманих коштів спочатку погашають суму боргу, витрати виконавчого провадження та виконавчий збір у розмірі 10%, а залишок повертають власнику.

З моменту запровадження воєнного стану в Україні діють додаткові обмеження у сфері примусового виконання рішень, спрямовані на зменшення фінансового навантаження на громадян. Зокрема:

припинено звернення стягнення на пенсію, стипендію боржника (не стосується рішень про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю внаслідок кримінального правопорушення, та рішень, боржниками за якими є громадяни РФ);

боржнику дозволено користуватися коштами з арештованого рахунку в межах двох мінімальних заробітних плат на місяць (для цього необхідно подати заяву виконавцю);

за невеликих сум боргу не здійснюється звернення стягнення на єдине житло боржника та на земельну ділянку, на якій воно розташовано;

діє мораторій на відчуження іпотечного житла за окремими категоріями споживчих кредитів;

заборонено примусове виконання рішень на тимчасово окупованих територіях і в районах бойових дій.

Ці правила мають тимчасовий характер і діють протягом періоду воєнного стану.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», заборгованість за житлово-комунальні послуги залишається однією з найгостріших фінансових проблем для українських родин. Причинами накопичення боргів найчастіше стають зниження доходів, вимушений виїзд з місця проживання, перебування за кордоном або помилки під час обліку спожитих послуг.

Найпоширенішим варіантом є реструктуризація, яка дозволяє розподілити суму боргу на тривалий період та сплачувати її частинами.

Крім того, якщо житловий будинок або квартира були пошкоджені чи зруйновані внаслідок бойових дій, після фіксації таких обставин оплата окремих послуг може не нараховуватися. Для цього необхідно підтвердити факт пошкодження через органи місцевого самоврядування або сервіс «Дія» та повідомити про це постачальників послуг.

Окремий порядок діє для житла на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій. У таких випадках плата за значну частину комунальних послуг, як правило, не нараховується.