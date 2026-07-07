Долги за коммунальные услуги: в каком случае могут забрать квартиру

Единое жилье не может быть продано за долги за коммунальные услуги, если сумма задолженности не превышает 50 минимальных заработных плат.

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В Украине единое жилье не может быть продано для погашения долгов за коммунальные услуги, если сумма задолженности не превышает 50 минимальных заработных плат. В 2026 году этот порог составляет 432350 гривен.

Как сообщали в Министерстве юстиции, продажа недвижимости является крайней мерой принудительного взыскания. Перед тем как рассматривать возможность обращения взыскания на квартиру, государственный или частный исполнитель должен проверить наличие средств на банковских счетах должника, обратить взыскание на часть официальной заработной платы или пенсии в пределах, определенных законом, а также на другое имущество, в частности, автомобиль или ценную бытовую технику.

Только в случае, если этих активов недостаточно, может рассматриваться вопрос об обращении взыскания на недвижимость.

В то же время, даже при небольшой задолженности на квартиру могут наложить арест. В таком случае жилье остается в собственности человека и он может продолжать в нем проживать. Однако до полного погашения долга квартиру нельзя будет продать, подарить или совершить по ней другие регистрационные действия.

Если у должника есть другое имущество, например, дача, земельный участок или автомобиль, его могут реализовать через электронные торги даже при относительно небольшой задолженности. С полученных средств сначала погашают сумму долга, расходы исполнительного производства и исполнительный сбор в размере 10%, а остаток возвращают владельцу.

С момента введения военного положения в Украине действуют дополнительные ограничения в сфере принудительного исполнения решений, направленные на уменьшение финансовой нагрузки на граждан. В частности:

прекращено обращение взыскания на пенсию, стипендию должника (не касается решений о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью в результате уголовного правонарушения, и решений, должниками по которым являются граждане России);

должнику разрешено пользоваться денежными средствами с арестованного счета в пределах двух минимальных заработных плат в месяц (для этого необходимо подать заявление исполнителю);

за небольшие суммы долга не осуществляется обращение взыскания на единственное жилье должника и на земельный участок, на котором оно расположено;

действует мораторий на отчуждение ипотечного жилья по отдельным категориям потребительских кредитов;

запрещено принудительное исполнение решений на временно оккупированных территориях и в районах боевых действий.

Эти правила носят временный характер и действуют в течение периода военного положения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», задолженность за жилищно-коммунальные услуги остается одной из острейших финансовых проблем для украинских семей. Причинами накопления долгов чаще всего становятся понижение доходов, вынужденный выезд с места жительства, пребывание за границей или ошибки при учете потребленных услуг.

Наиболее распространенным вариантом является реструктуризация, позволяющая распределить сумму долга на длительный период и уплачивать ее частями.

Кроме того, если жилой дом или квартира были повреждены или разрушены в результате боевых действий, после фиксации таких обстоятельств оплата отдельных услуг может не начисляться. Для этого необходимо подтвердить факт повреждения через органы местного самоуправления или сервис «Действие» и сообщить об этом поставщикам услуг.

Отдельный порядок действует для жилья на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий. В таких случаях плата за значительную часть коммунальных услуг, как правило, не начисляется.