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Мобилизация, пенсии, кассовые аппараты и выплаты военнослужащим: Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КАС ВС за май

17:43, 6 июля 2026
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Кассационный административный суд опубликовал правовые позиции за май 2026 года по вопросам мобилизации, выплат военнослужащим, пенсий, налогов, земли и других споров.
Мобилизация, пенсии, кассовые аппараты и выплаты военнослужащим: Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КАС ВС за май
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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда опубликовал обзор актуальной судебной практики за май 2026 года. В него вошли правовые позиции, имеющие значение для формирования единой практики при рассмотрении публично-правовых споров.

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Какие вопросы рассмотрел Верховный Суд

В обзоре отражены правовые выводы коллегий судей Кассационного административного суда, в частности о:

  • основаниях для выдачи справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) военнослужащему;
  • порядке определения размера единовременной денежной помощи совершеннолетнему ребенку погибшего военнослужащего;
  • необратимость действия закона во времени при определении круга лиц, имеющих право на получение единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего;
  • отсутствие оснований для увольнения с военной службы в случае освобождения от отбывания наказания с испытательным сроком по приговору суда;
  • орган, в полномочия которого входит решение вопроса о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации;
  • применение показателя средней заработной платы при переводе с пенсии государственного служащего на пенсию по возрасту на общих основаниях;
  • определение объема потребленной тепловой энергии в здании, не оборудованном средствами коммерческого учета тепловой энергии;
  • правомерность учета расходов на приобретение инвестиционного актива в случае прекращения обязательства путем слияния должника и кредитора при ликвидации иностранной компании;
  • освобождение от уплаты арендной платы за землю на территориях, где велись боевые действия, в случае отсутствия перечня, утвержденного Кабинетом Министров Украины;
  • неприменение РРО при внесении депозитов и выплате выигрышей в букмекерской деятельности в сети «Интернет»;
  • классификация кофемашин как торговых автоматов или оборудования для приготовления напитков.

В течение мая 2026 года КАС ВС также высказывал другие, не менее актуальные правовые позиции, с которыми можно ознакомиться в обзоре судебной практики.

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Верховный Суд КАС ВС мобилизация пенсия

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