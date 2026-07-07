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Не только программисты: какие профессии никогда не заменит искусственный интеллект

06:00, 7 июля 2026
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Эти виды деятельности объединяет то, что связаны с творчеством, взаимодействием между людьми и эмпатией.
Не только программисты: какие профессии никогда не заменит искусственный интеллект
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Бизнес все активнее внедряет искусственный интеллект, что усиливает автоматизацию многих процессов. В то же время не все профессии находятся под угрозой исчезновения из-за развития ИИ.

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В Черкасском областном центре занятости сообщили, что, несмотря на распространение технологий искусственного интеллекта, ряд специальностей останется востребованным на рынке труда.

В перечень профессий, которые в ближайшее время не сможет заменить искусственный интеллект, в Центре занятости включили строителей, сантехников, электриков, пожарных, хирургов, ветеринаров, физиотерапевтов, полицейских, архитекторов, фармацевтов, медицинских сестер, стоматологов, психологов, фельдшеров, парикмахеров, персональных тренеров, воспитателей, социальных работников, композиторов и писателей.

Эти профессии объединяет необходимость творческого подхода, взаимодействия между людьми, эмпатии, а также физического присутствия и непосредственного выполнения работы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина приближается к созданию собственных правил использования искусственного интеллекта. На фоне стремительного распространения ИИ-технологий в бизнесе, государственном управлении, образовании и повседневной жизни началась работа над специальным законодательством, которое должно определить права и обязанности разработчиков и пользователей таких систем, механизмы защиты граждан, а также условия для развития инновационной индустрии. Будущее регулирование призвано объединить безопасность и защиту прав человека с поддержкой технологического развития и привлечением инвестиций.

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искусственный интеллект трудовые отношения

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