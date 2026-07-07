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Не лише програмісти: які професії ніколи не замінить штучний інтелект

06:00, 7 липня 2026
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Ці види діяльності об'єднує те, що вони пов'язані з творчістю, взаємодією між людьми та емпатією.
Не лише програмісти: які професії ніколи не замінить штучний інтелект
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Бізнес дедалі активніше впроваджує штучний інтелект, що посилює автоматизацію багатьох процесів. Водночас не всі професії перебувають під загрозою зникнення через розвиток ШІ.

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У Черкаському обласному центрі зайнятості повідомили, що попри поширення технологій штучного інтелекту низка спеціальностей залишатиметься затребуваною на ринку праці.

До переліку професій, які найближчим часом не зможе замінити штучний інтелект, у Центрі зайнятості віднесли будівельників, сантехніків, електриків, пожежників, хірургів, ветеринарів, фізіотерапевтів, поліцейських, архітекторів, фармацевтів, медичних сестер, стоматологів, психологів, фельдшерів, перукарів, особистих тренерів, вихователів, соціальних працівників, композиторів і письменників.

Ці професії об'єднує необхідність творчого підходу, взаємодії між людьми, емпатії, а також фізичної присутності та безпосереднього виконання роботи.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна наближається до створення власних правил використання штучного інтелекту. На тлі стрімкого поширення ШІ-технологій у бізнесі, державному управлінні, освіті та повсякденному житті розпочалася робота над спеціальним законодавством, яке має визначити права та обов’язки розробників і користувачів таких систем, механізми захисту громадян, а також умови для розвитку інноваційної індустрії. Майбутнє регулювання покликане поєднати безпеку та захист прав людини із підтримкою технологічного розвитку та залученням інвестицій.

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