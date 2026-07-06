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Дружини осіб зі статусом УБД мають право на пільги від держави: що можна отримати

21:47, 6 липня 2026
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Пільги на комунальні послуги передбачаються в межах встановлених норм площі, які зростають, якщо всі члени сім'ї є непрацездатними.
Дружини осіб зі статусом УБД мають право на пільги від держави: що можна отримати
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В Україні державна підтримка передбачена не лише для учасників бойових дій, а й для членів їхніх сімей. Зокрема, право на окремі пільги мають дружини осіб зі статусом УБД. Відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України, членами сім'ї вважаються особи, які спільно проживають, ведуть спільне господарство та мають взаємні права й обов'язки.

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До членів сім'ї учасника бойових дій належать дружина, непрацездатні батьки, неповнолітні діти, повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I або II групи чи особами з інвалідністю I групи, а також особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням військовослужбовця та проживає разом із ним.

Оскільки дружина учасника бойових дій належить до членів його сім'ї, вона може користуватися пільгами, передбаченими Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Зокрема, закон передбачає:

  • 75% знижки на оплату житла;
  • 75% знижки на придбання твердого або рідкого палива для будинків без централізованого опалення;
  • 75% знижки на оплату газу, електроенергії та інших комунальних послуг.

Для осіб з інвалідністю законодавством передбачено 100% відшкодування вартості житлово-комунальних послуг.

Водночас пільги на оплату житла та комунальних послуг надаються в межах соціальних нормативів. Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», вони поширюються на 21 квадратний метр опалювальної площі на кожного члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю.

Якщо всі члени сім'ї є непрацездатними, пільги застосовуються до 42 квадратних метрів опалювальної площі на кожну особу та додатково 21 квадратного метра на сім'ю.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», подружжя, у якому обоє мають статус учасників бойових дій, має гарантоване державою право на суттєву пільгу при оплаті житлово-комунальних послуг. Водночас поширеним є запитання: чи сумується така знижка, якщо чоловік і дружина проживають разом.

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військові війна пільги воєнний стан УБД комунальні послуги

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