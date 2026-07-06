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Жены особ со статусом УБД имеют право на государственные льготы: что можно получить

21:47, 6 июля 2026
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Льготы на коммунальные услуги предусматриваются в пределах установленных норм растущей площади, если все члены семьи нетрудоспособны.
Жены особ со статусом УБД имеют право на государственные льготы: что можно получить
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В Украине государственная поддержка предусмотрена не только для участников боевых действий, но и для членов их семей. В частности, право на отдельные льготы имеют жены лиц со статусом УБД. Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, членами семьи считаются лица, которые совместно проживают, ведут общее хозяйство и имеют взаимные права и обязанности.

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К членам семьи участника боевых действий относятся жена, нетрудоспособные родители, несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I или II группы либо лицами с инвалидностью I группы, а также лицо, находящееся под опекой или попечительством военнослужащего и проживающее вместе с ним.

Поскольку жена участника боевых действий относится к членам его семьи, она может пользоваться льготами, предусмотренными Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

В частности, законом предусмотрены:

  • 75% скидка на оплату жилья;
  • 75% скидка на приобретение твердого или жидкого топлива для домов без централизованного отопления;
  • 75% скидка на оплату газа, электроэнергии и других коммунальных услуг.

Для лиц с инвалидностью законодательством предусмотрено 100% возмещение стоимости жилищно-коммунальных услуг.

При этом льготы на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются в пределах социальных нормативов. Согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», они распространяются на 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого члена семьи и дополнительно на 10,5 квадратного метра на семью.

Если все члены семьи являются нетрудоспособными, льготы применяются к 42 квадратным метрам отапливаемой площади на каждого человека и дополнительно к 21 квадратному метру на семью.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», супруги, в которых оба имеют статус участника боевых действий, имеют гарантированное государством право на существенную льготу при оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом распространенным остается вопрос: суммируется ли такая скидка, если муж и жена проживают вместе.

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