Минобороны отказало в выплате из-за «неосторожного обращения с оружием»: суд обязал повторно рассмотреть вопрос о назначении помощи в размере 15 млн грн

Министерство обороны отказало матери в выплате, посчитав смерть военнослужащего следствием административного правонарушения.

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«Судебно-юридическая газета» продолжает анализировать судебную практику по спорам, связанным с назначением единовременной денежной помощи членам семей погибших военнослужащих.

В предыдущем материале речь шла о решении Верховного Суда относительно права супруги военнослужащего, умершего вследствие заболевания, связанного с защитой Родины, на получение единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 168.

Также ранее сообщалось, что право на единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 168 формально возникает в случае гибели военнослужащего при защите Родины. В то же время на практике одним из наиболее спорных остается вопрос, распространяется ли эта выплата на случаи, когда военнослужащий умер не в результате боевого ранения, а вследствие заболевания, развившегося во время исполнения обязанностей военной службы. В частности, решающее значение в таких случаях имеет формулировка заключения посмертной военно-врачебной комиссии.

В еще одном деле сул рассматрел спор о назначении единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих — вправе ли Министерство обороны отказать матери погибшего в выплате, ссылаясь на то, что его смерть якобы стала следствием административного правонарушения из-за неосторожного обращения с оружием.

Ивано-Франковский окружной административный суд, рассмотрев дело № 300/655/26, признал такой отказ противоправным.

Суд пришел к выводу, что Министерство обороны безосновательно считало смерть военнослужащего следствием административного правонарушения, а потому не имело законных оснований для отказа матери в назначении единовременной денежной помощи.

Обстоятельства дела

Сын истицы проходил военную службу в воинской части в должности стрелка-помощника гранатометчика мотопехотного отделения мотопехотного взвода мотопехотной роты мотопехотного батальона. 21 декабря 2022 года он погиб в результате огнестрельного ранения головы. Согласно врачебному свидетельству о смерти и заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти стали перелом свода черепа и огнестрельное ранение головы. Командир воинской части утвердил акт проведения специального расследования несчастного случая и акт о несчастном случае (смерти). В частности, приказом командира воинской части военнослужащий был исключен из списков личного состава. В приказе указано, что его смерть связана с прохождением военной службы и исполнением обязанностей военной службы.

Позднее, 23 мая 2024 года, 16-я региональная военно-врачебная комиссия установила, что ранение, полученное военнослужащим 21 декабря 2022 года, которое привело к его смерти, а также причина смерти связаны с исполнением обязанностей военной службы.

Мать погибшего военнослужащего 28 ноября 2024 года обратилась в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о назначении единовременной денежной помощи, приложив необходимый пакет документов. После их обработки территориальный центр комплектования 19 декабря 2024 года направил в Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины заключение о возможности выплаты единовременной денежной помощи членам семьи погибшего военнослужащего.

Однако 21 марта 2025 года комиссия Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременной денежной помощи и компенсационных сумм, приняла решение об отказе матери погибшего в назначении единовременной денежной помощи. Основанием для отказа комиссия указала то, что, по ее мнению, смерть военнослужащего стала следствием административного правонарушения, связанного с неосторожным обращением с оружием.

Почему Минобороны отказало

Комиссия сослалась на акт служебного расследования и письмо полиции, согласно которым военнослужащий при высадке из транспортного средства по собственной неосторожности зацепил спусковой крючок закрепленного за ним оружия и произвел выстрел себе в голову.

По мнению Министерства обороны, такие действия свидетельствовали о нарушении правил обращения с оружием, подпадающем под статью 172-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Именно поэтому ведомство применило статью 16-4 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которая не допускает выплату единовременной помощи, если смерть является следствием административного правонарушения.

Что решил суд

Суд отметил, что право на единовременную денежную помощь возникает на дату смерти военнослужащего, а ее назначение и размер должны определяться по законодательству, действовавшему именно на этот момент. При этом право на получение помощи имеют, в частности, родители погибшего военнослужащего, а назначение и выплата осуществляются Министерством обороны Украины.

Вместе с тем законодательство содержит исчерпывающий перечень случаев, когда такая помощь не назначается. В частности, если гибель военнослужащего стала следствием совершения им уголовного или административного правонарушения, пребывания в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, умышленного причинения себе телесных повреждений либо самоубийства (кроме случаев доведения до самоубийства), а также при предоставлении ложных сведений. Суд обратил внимание, что в выписке из протокола заседания комиссии Министерства обороны от 21 марта 2025 года № 14/в не указывалось на отсутствие необходимых документов или недостатки их оформления. Единственным основанием для отказа было то, что, по мнению Минобороны, гибель военнослужащего стала следствием административного правонарушения, предусмотренного статьей 172-19 КУоАП, а именно нарушения правил обращения с оружием.

Как отмечалось в материалах дела, комиссия Минобороны ссылалась на акт специального расследования воинской части, согласно которому военнослужащий при высадке из транспортного средства по собственной неосторожности зацепился за спусковой крючок закрепленного за ним оружия и произвел выстрел себе в голову. Аналогичные выводы содержались и в письме Краматорского районного управления полиции.

Вместе с тем суд установил, что письмо полиции лишь подтверждало наличие уголовного производства по факту гибели военнослужащих в зоне боевых действий и содержало информацию о возможности выделения материалов относительно гибели данного военнослужащего в отдельное производство. При этом никаких данных о привлечении погибшего к уголовной ответственности либо установлении его вины этот документ не содержал.

Ссылаясь на статью 62 Конституции Украины и практику Конституционного Суда и Большой Палаты Верховного Суда, суд подчеркнул, что презумпция невиновности распространяется также на дела об административных правонарушениях. Все сомнения относительно события правонарушения и виновности лица должны толковаться в его пользу.

Кроме того, суд обратил внимание, что Министерство обороны не представило ни одного доказательства того, что военнослужащий был привлечен к административной ответственности. В материалах дела отсутствовали как протокол об административном правонарушении, так и постановление о наложении административного взыскания. При таких обстоятельствах утверждения о совершении им административного правонарушения суд признал необоснованными.

Отдельно суд учел выводы служебного расследования, проведенного воинской частью. В акте специального расследования указано, что комиссия не усматривает в действиях военнослужащего признаков административного либо уголовного правонарушения. Кроме того, в акте о несчастном случае отмечено, что лиц, допустивших нарушения законодательства или нормативно-правовых актов, вследствие которых произошел несчастный случай, не установлено.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что Министерство обороны не доказало правомерность своего отказа, а предусмотренные законом основания для отказа в назначении единовременной денежной помощи в данном деле отсутствуют.

Учитывая это, суд признал противоправным и отменил решение комиссии Министерства обороны об отказе в назначении единовременной денежной помощи, обязал Министерство обороны повторно рассмотреть заявление матери погибшего военнослужащего и назначить и выплатить ей единовременную денежную помощь в соответствии с Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Также суд взыскал с Министерства обороны в пользу истицы судебный сбор в размере 1331,20 грн.

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