Выплатят ли 15 млн грн, если военный умер от заболевания: Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение

Верховный Суд рассмотрел спор о праве супруги военнослужащего, умершего в результате заболевания, связанного с защитой Родины, на получение единовременного денежного пособия в размере 15 млн грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров №168.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело о праве жены умершего военнослужащего на получение единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров №168. Истец обжаловала решение Министерства обороны, которым ей была назначена помощь в размере 750-кратного прожиточного минимума — 1 860 750 грн, считая, что смерть ее мужа дает право на выплату в увеличенном размере.

Суть дела

Жена военнослужащего обратилась в суд с иском к Министерству обороны Украины, в котором просила признать противоправным и отменить пункт решения комиссии Минобороны, оформленного протоколом от 10 марта 2023 года №6/975, которым ей как члену семьи умершего военнослужащего была назначена единовременная денежная помощь в сумме 1 860 750 грн. Также она просила обязать Министерство обороны назначить и выплатить ей единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №168 и Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» с учетом уже произведенной выплаты.

Иск был мотивирован тем, что смерть мужа наступила вследствие заболевания, связанного с защитой Родины, а потому, по мнению истца, она имеет право на получение единовременной денежной помощи именно в размере 15 млн грн.

Судами установлено, что военнослужащий проходил службу в Вооруженных Силах Украины, был мобилизован после начала полномасштабной вооруженной агрессии и неоднократно непосредственно участвовал в боевых действиях и мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии.

В июне 2022 года военнослужащий умер. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стала хроническая ишемическая болезнь сердца с развитием сердечно-сосудистой недостаточности.

Вместе с тем Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил Украины установила, что заболевание, которое привело к смерти, и сама причина смерти связаны с защитой Родины.

После обращения жены командование воинской части направило в Министерство обороны заключение о возможности назначения единовременной денежной помощи члену семьи умершего военнослужащего. Комиссия Министерства обороны приняла решение о выплате помощи в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров №975, в размере 750-кратного прожиточного минимума — 1 860 750 грн.

Не согласившись с таким решением, жена военнослужащего обратилась в суд, считая, что ей должна быть назначена выплата в размере 15 млн грн.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Ивано-Франковский окружной административный суд, решение которого было оставлено без изменений Восьмым апелляционным административным судом, отказал в удовлетворении иска.

Суды исходили из того, что смерть военнослужащего наступила вследствие заболевания и не была связана с непосредственным участием в защите государства. Кроме того, материалы дела не содержали сведений о получении им ранения, контузии, травмы или увечья, которые могли бы повлечь смерть.

По мнению судов, жена военнослужащего имела право именно на единовременную денежную помощь, предусмотренную статьей 16 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», в размере 750-кратного прожиточного минимума. Суд отметил, что Министерство обороны выполнило требования законодательства, назначив помощь в сумме 1 860 750 грн.

Правовые выводы Верховного Суда

Пересматривая дело №300/1941/25, Верховный Суд подробно проанализировал законодательное регулирование выплаты единовременной денежной помощи членам семей погибших военнослужащих.

Суд обратил внимание, что Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и Порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров №975, предусматривают выплату единовременной денежной помощи в размере 750-кратного прожиточного минимума в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы либо смерти вследствие заболевания, связанного с исполнением таких обязанностей.

Вместе с тем Верховный Суд отметил, что пункт 2 постановления Кабинета Министров №168 устанавливает иные, специальные условия выплаты единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн. Такая помощь выплачивается семьям военнослужащих только в двух случаях: в случае гибели военнослужащего либо если военнослужащий умер вследствие ранения, контузии, травмы или увечья, полученных при защите Родины в период действия военного положения, не позднее чем через один год после такого ранения.

Верховный Суд подчеркнул, что постановление №168 содержит суженный перечень оснований для выплаты помощи в увеличенном размере по сравнению с Законом №2011-XII и Порядком №975.

Вместе с тем Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций преждевременно отказали в удовлетворении иска, поскольку не установили всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.

Суд обратил внимание, что Центральная военно-врачебная комиссия установила причинную связь между заболеванием, которое привело к смерти военнослужащего, и защитой Родины. Однако суды предыдущих инстанций, сославшись лишь на другое заключение региональной военно-врачебной комиссии о непосредственной причине смерти — остром инфаркте миокарда, фактически не исследовали вопрос, осуществлял ли военнослужащий на момент смерти мероприятия, связанные с защитой Родины, была ли его смерть связана с непосредственным участием в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, а также находился ли он непосредственно в районах проведения таких мероприятий.

Верховный Суд отметил, что суды не исследовали документы, которые стали основанием для выводов военно-врачебной комиссии, а также не истребовали боевые приказы, журналы боевых действий, журналы ведения оперативной обстановки, боевые донесения, постовые ведомости, рапорты командиров и другие документы, которые могли подтвердить участие военнослужащего в боевых действиях и выполнении боевых задач.

Суд подчеркнул, что применению норм материального права должно предшествовать полное и всестороннее установление фактических обстоятельств дела. Обязанность суда официально выяснить все обстоятельства спора предполагает необходимость активной роли суда при истребовании доказательств и их полном исследовании.

Поскольку суды первой и апелляционной инстанций не обеспечили всестороннего, полного и объективного исследования доказательств, не установили все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, и не дали надлежащей оценки всем доводам сторон, Верховный Суд пришел к выводу о нарушении ими норм процессуального права.

В связи с этим Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решение Ивано-Франковского окружного административного суда и постановление Восьмого апелляционного административного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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