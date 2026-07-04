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Бюджетные средства между общинами предлагают распределять по-новому: что решил комитет Рады

10:37, 4 июля 2026
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Комитет Верховной Рады по социальной политике предложил изменить подходы к распределению бюджетных средств между общинами, пересмотреть механизм распределения НДФЛ и дополнить Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы новыми финансовыми показателями.
Бюджетные средства между общинами предлагают распределять по-новому: что решил комитет Рады
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Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы и одобрил предложения к документу, которые будут направлены Кабинету Министров и бюджетному комитету парламента для учета при подготовке проекта Государственного бюджета на 2027 год.

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Во время заседания народные депутаты заслушали представителей Министерства финансов, Министерства социальной политики, Министерства по делам ветеранов и Министерства экономики.

В Комитете отметили, что Бюджетная декларация постепенно становится комплексным макроэкономическим документом, однако нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Среди ключевых предложений — необходимость формирования полного сводного баланса государственных финансов. По мнению членов Комитета, документ должен содержать не только данные о государственном бюджете, но и информацию о системе социального страхования и финансовом состоянии государственных предприятий, в частности об их доходах, расходах, прибылях и убытках.

Во время обсуждения также обратили внимание на проблему финансирования государственных компаний. В качестве примера были приведены пассажирские перевозки, компенсация убытков которых, по предварительным оценкам, уже в следующем году может превысить 20 млрд грн.

Отдельно Комитет предложил включить в Бюджетную декларацию показатели, которые позволят оценивать уровень социальной справедливости и экономического неравенства населения. В частности, речь идет об использовании коэффициента Джини как одного из индикаторов при формировании государственной социальной политики.

Кроме того, депутаты подчеркнули необходимость четко определить механизм разграничения полномочий между центральными органами власти, местными государственными администрациями и территориальными общинами в сферах социальной политики, политики занятости и ветеранской политики. По их мнению, распределение бюджетных ресурсов должно соответствовать численности населения общин и объему переданных им полномочий.

Также в Комитете высказались за пересмотр действующей системы распределения налога на доходы физических лиц. По мнению парламентариев, средства от НДФЛ должны распределяться более прозрачно и направляться на финансирование конкретных программ с учетом численности населения общин.

Отдельные предложения касаются социальных стандартов и гарантий, жилищных субсидий, льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, пенсионного обеспечения и государственной политики в отношении ветеранов.

По итогам заседания Комитет одобрил предложения к бюджетной политике на 2027–2029 годы и направит их в Кабинет Министров Украины и Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета для учета при дальнейшей работе над бюджетными документами.

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