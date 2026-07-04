Бюджетні кошти між громадами пропонують розподіляти по-новому: що вирішив комітет Ради

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики запропонував змінити підходи до розподілу бюджетних коштів між громадами, переглянути механізм розподілу ПДФО та доповнити Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки новими фінансовими показниками.

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Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки та схвалив пропозиції до документа, які будуть направлені Кабінету Міністрів і бюджетному комітету парламенту для врахування під час підготовки проєкту Державного бюджету на 2027 рік.

Під час засідання народні депутати заслухали представників Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики, Міністерства у справах ветеранів та Міністерства економіки.

У Комітеті зазначили, що Бюджетна декларація поступово стає комплексним макроекономічним документом, однак потребує подальшого вдосконалення.

Серед ключових пропозицій – необхідність формування повного зведеного балансу державних фінансів. На думку членів Комітету, документ має містити не лише дані про державний бюджет, а й інформацію про систему соціального страхування та фінансовий стан державних підприємств, зокрема їхні доходи, видатки, прибутки і збитки.

Під час обговорення також звернули увагу на проблему фінансування державних компаній. Як приклад було наведено пасажирські перевезення, компенсація збитків яких, за попередніми оцінками, вже наступного року може перевищити 20 млрд грн.

Окремо Комітет запропонував включити до Бюджетної декларації показники, які дозволять оцінювати рівень соціальної справедливості та економічної нерівності населення. Зокрема, йдеться про використання коефіцієнта Джині як одного з індикаторів під час формування державної соціальної політики.

Крім того, депутати наголосили на необхідності чітко визначити механізм розмежування повноважень між центральними органами влади, місцевими державними адміністраціями та територіальними громадами у сферах соціальної політики, зайнятості та ветеранської політики. На їхню думку, розподіл бюджетних ресурсів має відповідати кількості населення громад та обсягу переданих їм повноважень.

Також у Комітеті висловилися за перегляд чинної системи розподілу податку на доходи фізичних осіб. На думку парламентарів, кошти від ПДФО мають розподілятися більш прозоро та спрямовуватися на фінансування конкретних програм із урахуванням чисельності населення громад.

Окремі пропозиції стосуються соціальних стандартів і гарантій, житлових субсидій, пільг на оплату житлово-комунальних послуг, пенсійного забезпечення та державної політики щодо ветеранів.

За підсумками засідання Комітет схвалив пропозиції до бюджетної політики на 2027–2029 роки та направить їх до Кабінету Міністрів України і Комітету Верховної Ради з питань бюджету для врахування під час подальшої роботи над бюджетними документами.

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