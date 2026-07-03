Чи можуть посадити адміністратора Telegram-каналу з контентом 18+ та що для цього має довести слідство.

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Поширення дорослого контенту через Telegram-канали, вебсайти та інші онлайн-платформи залишається предметом кримінально-правового регулювання в Україні. Водночас на практиці виникають питання щодо відповідальності осіб, які адмініструють такі інформаційні ресурси, але не є безпосередніми авторами відповідного контенту.

Чинне законодавство не встановлює окремого складу кримінального правопорушення за адміністрування каналу чи іншого інтернет-ресурсу.

Водночас за певних обставин адміністратор може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо його дії містять ознаки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Розглянемо, які саме норми законодавства діють станом на липень 2026 року та в яких випадках адміністратор каналу може нести кримінальну відповідальність.

Чи несуть відповідальність адміністратори Telegram-каналів із контентом 18+

В українському законодавстві відсутня окрема відповідальність саме за адміністрування Telegram-каналу, вебсайту чи іншого інтернет-ресурсу. Водночас адміністратор такого ресурсу може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо його дії містять ознаки злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України.

Які норми діють зараз

Основними нормами, які застосовуються у справах щодо незаконного обігу порнографічних матеріалів через Інтернет, є:

стаття 301 КК України — ввезення, виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення, збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру;

стаття 301-1 КК України — дитяча порнографія;

стаття 301-2 КК України — проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітньої особи.

Залежно від встановлених обставин можуть також застосовуватися й інші положення Кримінального кодексу України, зокрема норми про співучасть у кримінальному правопорушенні.

Для притягнення особи до кримінальної відповідальності сторона обвинувачення має довести не лише факт адміністрування інформаційного ресурсу, а й умисну участь особи у виготовленні, збуті, розповсюдженні або іншому незаконному обігу порнографічних матеріалів.

Сам по собі статус адміністратора каналу без встановлення відповідних дій не є достатньою підставою для кримінальної відповідальності.

Водночас питання кримінальної відповідальності вирішується у кожному конкретному випадку з урахуванням фактичної ролі особи, характеру її дій та сукупності зібраних доказів.

Водночас адміністратор може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо буде встановлено, що він:

розміщував порнографічні матеріали;

забезпечував їх поширення;

продавав доступ до такого контенту;

брав участь у його розповсюдженні або організував таку діяльність;

отримував винагороду або іншу майнову вигоду від розповсюдження такого контенту, що разом з іншими доказами може свідчити про його участь у збуті чи організації розповсюдження порнографічних матеріалів.

Залежно від конкретних обставин справи такі дії можуть бути кваліфіковані, зокрема, за статтею 301 КК України або за правилами співучасті у відповідному кримінальному правопорушенні.

Авторство фото чи відео не є обов'язковою ознакою складу кримінального правопорушення. Якщо слідство доведе, що особа здійснювала збут або розповсюдження порнографічних матеріалів чи брала участь в організації такого розповсюдження, цього може бути достатньо для вирішення питання про кримінальну відповідальність.

Яке покарання передбачене

Конкретний вид та розмір покарання залежать від частини статті 301 КК України, способу вчинення кримінального правопорушення, наявності кваліфікуючих ознак та інших встановлених судом обставин.

Санкції можуть передбачати штраф, обмеження волі або позбавлення волі залежно від складу кримінального правопорушення та відповідної частини статті 301 КК України.

Якщо контент пов'язаний із неповнолітніми

У таких випадках застосовуються окремі статті Кримінального кодексу України — 301-1 та 301-2.

Саме вони встановлюють значно суворішу кримінальну відповідальність за виготовлення, придбання, зберігання, збут чи розповсюдження дитячої порнографії, а також за інші кримінальні правопорушення, пов'язані із сексуальною експлуатацією дітей.

Які зміни пропонує законопроєкт №15294

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15294, який пропонує комплексно переглянути кримінальну відповідальність за правопорушення, пов'язані з порнографічною продукцією. Документ передбачає посилення захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства відповідно до положень Ланцаротської конвенції, а також зміну підходу до кримінальної відповідальності за окремі дії з порнографічними матеріалами між повнолітніми особами.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статей 301–303 Кримінального кодексу України, зокрема посилити покарання за злочини, пов'язані з дитячою порнографією, сексуальною експлуатацією дітей та втягненням неповнолітніх у проституцію. Для окремих особливо тяжких складів злочинів максимальне покарання пропонується збільшити до 15 років позбавлення волі.

Водночас документ передбачає декриміналізацію низки діянь, пов'язаних з обігом порнографічної продукції між повнолітніми особами. Водночас варто зазначити, що станом на липень 2026 року законопроєкт №15294 не ухвалений Верховною Радою, тому відповідні зміни ще не набрали чинності.

Рішення рекомендувати парламенту прийняти законопроєкт за основу було підтримано всіма членами Комітету з питань свободи слова.

Як зазначала «Судово-юридична газета», 28 травня Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12191 про декриміналізацію порнографії. За його ухвалення проголосували лише 207 народних депутатів.

Отже, після невдалої спроби ухвалити окремий законопроєкт про декриміналізацію порнографії питання знову повертається до Верховної Ради — цього разу в пакеті зі значним посиленням відповідальності за дитячу порнографію, сексуальну експлуатацію дітей та інші злочини проти неповнолітніх.

Нагадаємо, ми писали, коли надсилання інтимних фото стає порушенням закону.

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