За інтимне фото в месенджері можна отримати не лише блокування, а й штраф чи навіть строк — що говорить закон і які нововведення готують у 2026 році.

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Інтимне листування в месенджерах і соціальних мережах давно стало звичним явищем. Водночас далеко не всі користувачі замислюються, що надсилання відвертих фотографій або відео може мати не лише особисті, а й юридичні наслідки. Українське законодавство передбачає відповідальність як за сексуальні домагання в електронному спілкуванні, так і за незаконне поширення інтимних матеріалів, особливо якщо це стосується дітей або здійснюється без згоди людини.

При цьому вид відповідальності залежить від конкретних обставин: від адміністративного штрафу до багаторічного позбавлення волі.

Коли надсилання інтимних фото стає порушенням закону

Сам факт обміну інтимними фотографіями між повнолітніми особами, який відбувається добровільно та за взаємною згодою, сам по собі не є правопорушенням. Однак ситуація кардинально змінюється, якщо одна зі сторін не давала згоди на отримання таких матеріалів або їх подальше поширення.

Порушенням закону можуть визнаватися, зокрема, такі дії:

надсилання небажаних інтимних фотографій або відео іншій особі;

систематичне надсилання повідомлень сексуального характеру всупереч волі адресата;

поширення чужих інтимних фото чи відео без дозволу особи, яка на них зображена;

шантаж із використанням інтимних матеріалів;

виготовлення чи розповсюдження інтимних матеріалів із залученням дітей;

надсилання або демонстрація порнографічних матеріалів неповнолітнім.

Залежно від конкретних обставин такі дії можуть кваліфікуватися як адміністративне правопорушення або як кримінальний злочин.

Яка відповідальність передбачена чинним законодавством

У різних ситуаціях можуть застосовуватися норми Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.

Адміністративна відповідальність настає, коли дії містять ознаки сексуального домагання або інших форм насильства за ознакою статі.

Кримінальна відповідальність може наставати, зокрема, у випадках:

незаконного розповсюдження інтимних матеріалів, якщо такі дії містять ознаки злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України.

виготовлення чи поширення дитячої порнографії;

сексуальної експлуатації дітей;

втягнення неповнолітніх у проституцію;

примушування особи до створення порнографічних матеріалів;

інших злочинів, передбачених статтями 301–303 Кримінального кодексу України.

Найсуворіші санкції за такі злочини можуть передбачати до 15 років позбавлення волі.

Інтимні повідомлення без згоди адресата: коли настає відповідальність

Ще у 2024 році Президент України Володимир Зеленський підписав закон №3733-IX, який передбачає відповідальність за надсилання образливих повідомлень сексуального характеру.

Документ доповнив Кодекс України про адміністративні правопорушення новими статтями:

173-6 — вчинення насильства за ознакою статі;

173-7 — сексуальне домагання;

173-8 — невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце тимчасового перебування.

Законом уперше визначено поняття сексуального домагання. Під ним розуміється навмисне вчинення проти волі людини образливих чи принизливих дій сексуального характеру, виражених словами, жестами, рухами або іншими невербальними способами, у тому числі із застосуванням електронних комунікацій.

Саме тому небажані "нюдси", так звані "дікпіки", інтимні повідомлення чи інші матеріали сексуального характеру, які надсилаються без згоди адресата, можуть розцінюватися як сексуальне домагання.

За такі дії передбачено адміністративне покарання:

штраф від 1 360 до 2 720 гривень;

або громадські роботи;

або виправні роботи строком до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Таким чином, навіть звичайне повідомлення в месенджері може мати юридичні наслідки, якщо воно містить непристойний сексуальний зміст і надсилається всупереч волі іншої людини.

Від штрафу до 15 років ув'язнення: які зміни пропонують до Кримінального кодексу

Як писала «Судово-юридична газета», у червні 2026 року Верховна Рада отримала законопроєкт №15294, який передбачає суттєве посилення відповідальності за злочини, пов'язані з дитячою порнографією та сексуальною експлуатацією дітей.

Документ пропонує зосередити кримінальну відповідальність насамперед на захисті дітей, водночас декриміналізувавши окремі дії з порнографічною продукцією між повнолітніми особами.

Серед ключових змін законопроєкту:

за розповсюдження або збут порнографічних матеріалів серед неповнолітніх пропонується встановити покарання від штрафу до 5 років позбавлення волі;

якщо такі дії вчиняються щодо малолітніх дітей — покарання становитиме від 3 до 7 років позбавлення волі;

примушування повнолітньої особи до створення порнографічних матеріалів пропонується карати від 3 до 8 років ув'язнення;

за найтяжчі злочини, пов'язані з дитячою порнографією, повторним вчиненням таких діянь, діяльністю організованих груп або коли злочин скоюють батьки, опікуни чи інші особи, відповідальні за дитину, покарання може сягати від 10 до 15 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади;

також законопроєкт посилює відповідальність за створення місць розпусти, сексуальні шоу за участю дітей та втягнення неповнолітніх у проституцію — максимальні строки покарання пропонується збільшити до 12–15 років позбавлення волі залежно від складу злочину.

Разом із посиленням відповідальності за злочини проти дітей законопроєкт передбачає і зміну підходу до кримінально-правового регулювання обігу порнографічної продукції між повнолітніми особами. Зокрема, пропонується виключити з-під кримінальної відповідальності ввезення, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, інше переміщення, а також збут і розповсюдження порнографічних матеріалів, якщо вони здійснюються між повнолітніми особами.

Таким чином, кримінальна відповідальність у цій сфері пропонується зосередити насамперед на діяннях, пов’язаних із дитячою порнографією, сексуальною експлуатацією дітей та залученням до таких дій малолітніх і неповнолітніх осіб.

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