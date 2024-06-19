Закон про штрафи до 2700 грн за надсилання образливих повідомлень сексуального характеру у месенджери підписано

Нова стаття у КУпАП про сексуальне домагання, тобто умисне вчинення проти бажання особи образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально, у тому числі з використанням електронних комунікацій, тягне за собою накладення штрафу від 1 360 до 2 720 грн.

За надсилання принизливих повідомлень сексуального характеру у месенджери можна отримати штраф до 2720 грн. Про це йдеться підписаному Президентом 17 червня законопроекті 8329 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Стамбульської конвенції (закон №3733-IX).

Закон набере чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Так, КУпАП доповнено новими статтями 173-6 (вчинення насильства за ознакою статі), 173-7 (сексуальне домагання) і 173-8 (невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце тимчасового перебування у разі винесення такого припису).

За новою статтею 173-6 вчинення насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру, спрямованих проти конкретної особи через її належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі (становище, обов’язки, поведінку тощо) жінки або чоловіка в суспільстві, внаслідок чого була завдана шкода фізичному (без спричинення тілесних ушкоджень) або психічному здоров’ю потерпілого, – тягне за собою штраф від 1 700 до 3 400 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

За іншою новою статтею 173-7 КУпАП сексуальне домагання, тобто умисне вчинення проти бажання особи образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла), у тому числі з використанням електронних комунікацій, – тягне за собою накладення штрафу від 1 360 до 2 720 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Також у Законі «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» встановлюється, що сексуальне домагання – це дії сексуального характеру (що не посягають на статеву свободу чи статеву недоторканість особи), виражені вербально, невербально або фізично (слова, жести, рухи тіла, доторкування, поплескування або інші аналогічні дії), які ображають чи принижують гідність особи та можуть супроводжуватися створенням щодо неї залякувального, ворожого або образливого, принизливого середовища (ситуації).

Дається визначення і насильству за ознакою статі. Це діяння, спрямоване проти особи через її належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі (становище, обов’язки, поведінку, тощо) жінки або чоловіка в суспільстві, або діяння, що стосуються переважно осіб певної статі чи зачіпають їх непропорційно, які завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, включаючи погрози таких дій, у публічному або приватному житті.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», новий закон забороняє звільняти осіб, що вчинили домашнє насильство, від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням з підстави малозначності. При цьому особи віком від 16 до 18 років у разі вчинення домашнього насильства підлягатимуть адміністративній відповідальності на загальних підставах.

Автор: Наталя Мамченко

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