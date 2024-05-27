За вчинення домашнього насильства неповнолітніх зможуть карати на загальних підставах – Рада ухвалила закон

Також новий закон забороняє звільняти осіб, що вчинили домашнє насильство, від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням з підстави малозначності.

Особи віком від 16 до 18 років у разі вчинення домашнього насильства підлягатимуть адміністративній відповідальності на загальних підставах. Про це йдеться в ухваленому 22 травня Верховною Радою як законі законопроекті 8329 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Стамбульської конвенції.

Разом з тим, з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника до зазначених осіб можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені статтею 24-1 КУпАП.

Крім того, новий закон вносить зміни до примітки статті 22 КУпАП і забороняє звільняти осіб, що вчинили домашнє насильство, від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням з підстави малозначності вчиненого адмінправопорушення.

У статті 38 КУпАП, яка регулює строки накладення стягнення встановлюється, що адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених статтями 173-2 (домашнє насильство) і 173-6 (вчинення насильства за ознакою статі), може бути накладено протягом 6 місяців з дня вчинення.

Також в новій редакції викладено статтю 39-1 «Направлення на проходження програми для особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі».

Так, у разі вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі суд під час вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення має право одночасно вирішити питання про направлення особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі, на проходження програми для таких осіб.

Закон викладає в новій редакції статтю 173-2 КУпАП, яка передбачає відповідальність за вчинення домашнього насильства.

Так, вчинення домашнього насильства, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, – тягне за собою накладення штрафу від 340 до 680 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк до 10 діб.

Якщо таке діяння вчинене стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи, то це тягнутиме за собою накладення штрафу від 510 грн до 1020 грн або громадські роботи на строк від 40 до 50 годин, або адміністративний арешт на строк від 2 до 10 діб

Повторне протягом року вчинення домашнього насильства, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, призведе до накладення штрафу до 1 360 грн або громадських робіт до 60 годин, або адмінарешту на строк від 3 до 15 діб.

Також КУпАП доповнено новими статтями 173-6 (вчинення насильства за ознакою статі), 173-7 (сексуальне домагання) і 173-8 (невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце тимчасового перебування у разі винесення такого припису).

Так, за статтею 173-6 вчинення насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру, спрямованих проти конкретної особи через її належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі (становище, обов’язки, поведінку тощо) жінки або чоловіка в суспільстві, внаслідок чого була завдана шкода фізичному (без спричинення тілесних ушкоджень) або психічному здоров’ю потерпілого, – тягне за собою накладення штрафу від 1 700 до 3 400 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

За новою статтею 173-7 сексуальне домагання, тобто умисне вчинення проти бажання особи образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла), у тому числі з використанням електронних комунікацій, – тягне за собою накладення штрафу від 1 360 до 2 720 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

За статтею 173-8 неповідомлення особою, стосовно якої винесено терміновий заборонний припис, згідно з яким вона повинна залишити місце спільного проживання (перебування) з постраждалою особою, у встановлений законом строк уповноваженого підрозділу органів Національної поліції України про місце свого тимчасового перебування – тягне за собою попередження або накладення штрафу від 170 до 340 грн.

Невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він винесений, – тягне за собою накладення штрафу від 340 до 510 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк до 10 діб.

Справи розглядатимуть місцеві суди, за виключенням ч. 1 ст. 173-8 (стосовно неповідомлення), які будуть розглядати органи поліції.

Також встановлено, що осіб, які вчинили домашнє насильство, насильство за ознакою статі або не виконали терміновий заборонний припис, може бути затримано на строк до 3 годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи або з'ясування обставин правопорушення – до 12 годин.

Також в іншій редакції викладено статтю 269 КУпАП (потерпілий).

Потерпілим є особа, якій адміністративним правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Потерпілий має право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися правовою допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, оскаржувати постанову по справі про адміністративне правопорушення. Потерпілого може бути опитано як свідка відповідно до статті 272 КУпАП. Якщо адміністративне правопорушення, передбачене статтею 173-2 або 173-6 КУпАП, було вчинено у присутності малолітньої чи неповнолітньої особи, така особа також визнається потерпілим, незалежно від того, чи було їй заподіяно шкоду таким правопорушенням, і на неї поширюються права потерпілого, крім права на відшкодування майнової шкоди

Статтю 283 доповнюють нормою, за якою постанова суду про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 173-2 і 173-6 КУпАП, повинна містити обґрунтування необхідності або відсутності необхідності направлення порушника на проходження програми для особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі, відповідно до статті 391 КУпАП.

У частині другій статті 321-4 передбачається, що заміна громадських робіт штрафом застосовується за умови, що санкція статті, за якою на порушника накладено адміністративне стягнення, передбачає можливість застосування штрафу. Розмір штрафу в такому разі визначається із розрахунку, що 4 години невідбутих громадських робіт дорівнюють одному 5 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян (наразі – одному НМДГ, тобто, 17 грн).

Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування.

Також у Законі «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» встановлюється, що:

сексуальне домагання – це дії сексуального характеру (що не посягають на статеву свободу чи статеву недоторканість особи), виражені вербально, невербально або фізично (слова, жести, рухи тіла, доторкування, поплескування або інші аналогічні дії), які ображають чи принижують гідність особи та можуть супроводжуватися створенням щодо неї залякувального, ворожого або образливого, принизливого середовища (ситуації);

насильство за ознакою статі – діяння, спрямоване проти особи через її належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі (становище, обов’язки, поведінку, тощо) жінки або чоловіка в суспільстві, або діяння, що стосуються переважно осіб певної статі чи зачіпають їх непропорційно, які завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, включаючи погрози таких дій, у публічному або приватному житті.

У ч. 8 статті 25 Закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству» встановлюється, що кривдник, стосовно якого винесено терміновий заборонний припис, згідно з яким він повинен залишити місце спільного проживання (перебування) з постраждалою особою, зобов’язаний повідомити про місце свого тимчасового перебування уповноважений підрозділ органів Національної поліції України за місцем вчинення домашнього насильства протягом однієї доби з моменту винесення термінового заборонного припису у спосіб, передбачений законодавством.

Автор: Наталя Мамченко

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