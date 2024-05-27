За совершение домашнего насилия несовершеннолетних смогут наказывать на общих основаниях – Рада приняла закон

Также новый закон запрещает освобождать лиц, совершивших домашнее насилие, от административной ответственности, ограничившись устным замечанием по причине малозначительности.

Лица от 16 до 18 лет в случае совершения домашнего насилия будут подлежать административной ответственности на общих основаниях. Об этом говорится в принятом 22 мая Верховной Радой как законе законопроекте 8329 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в связи с ратификацией Стамбульской конвенции.

Вместе с тем с учетом характера совершенного правонарушения и лица правонарушителя к указанным лицам могут быть применены меры воздействия, предусмотренные статьей 24-1 КУоАП.

Кроме того, новый закон вносит изменения в примечание статьи 22 КУоАП и запрещает освобождать лиц, совершивших домашнее насилие, от административной ответственности, ограничившись устным замечанием по причине малозначительности совершенного админправонарушения.

В статье 38 КУоАП, регулирующей сроки наложения взыскания, устанавливается, что административное взыскание за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 173-2 (домашнее насилие) и 173-6 (совершение насилия по признаку пола), может быть наложено в течение 6 месяцев со дня совершения.

Также в новой редакции изложена статья 39-1 «Направление на прохождение программы для лица, совершившего домашнее насилие или насилие по признаку пола».

Так, в случае совершения домашнего насилия или насилия по признаку пола суд при решении вопроса о наложении взыскания за административное правонарушение вправе одновременно решить вопрос о направлении лица, совершившего домашнее насилие или насилие по признаку пола, на прохождение программы для таких лиц.

Закон излагает в новой редакции статью 173-2 КУоАП, предусматривающую ответственность за совершение домашнего насилия.

Так, совершение домашнего насилия, т.е. умышленное совершение каких-либо деяний (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера (применение насилия, не повлекшее телесных повреждений, угрозы, оскорбления или преследования, лишение жилья, пищи, одежды, иного имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право, и т.п.), в результате чего был причинен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, - влечет наложение штрафа от 340 до 680 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест сроком до 10 суток.

Если такое деяние совершено в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица, то это будет влечь наложение штрафа от 510 грн до 1020 грн или общественные работы на срок от 40 до 50 часов, или административный арест на срок от 2 до 10 суток.

Повторное за год совершение домашнего насилия, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, приведет к наложению штрафа до 1 360 грн или общественных работ до 60 часов, или админаресту на срок от 3 до 15 суток.

Также КУоАП дополнен новыми статьями 173-6 (совершение насилия по признаку пола), 173-7 (сексуальное притязание) и 173-8 (неисполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте временного пребывания в случае вынесения такого предписания).

Так, по статье 173-6 совершение насилия по признаку пола, то есть умышленное совершение любых деяний (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера, направленных против конкретного лица из-за его принадлежности к определенному полу или стереотипным представлениям о социальных ролях (положение, обязанности, поведение и т.д.) женщины или мужчины в обществе, в результате чего был причинен вред физическому (без причинения телесных повреждений) или психическому здоровью потерпевшего, - влечет наложение штрафа от 1 700 до 3 400 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов, или исправительные работы сроком до одного месяца за вычетом 20% заработка.

По новой статье 173-7 сексуальное притязание, то есть умышленное совершение против желания лица оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально (слова, жесты, телодвижения), в том числе с использованием электронных коммуникаций, – влечет наложение штрафа от 1360 до 2720 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов, или исправительные работы на срок до одного месяца за вычетом 20% заработка.

По статье 173-8 несообщение лицом, в отношении которого вынесено срочное запретительное предписание, согласно которому оно должно покинуть место совместного проживания (нахождения) с пострадавшим лицом, в установленный законом срок уполномоченного подразделения органов Национальной полиции Украины о месте своего временного пребывания – влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от 170 до 340 грн.

Невыполнение срочного запретительного предписания лицом, в отношении которого он вынесен, – влечет наложение штрафа от 340 до 510 грн или общественные работы сроком от 30 до 40 часов, или административный арест сроком до 10 суток.

Дела рассматривать местные суды, за исключением ч. 1 ст. 173-8 (по несообщению), которые будут рассматривать органы полиции.

Также установлено, что лиц, совершивших домашнее насилие, насилие по признаку пола или не выполнивших срочное запретительное предписание, могут задержать сроком до 3 часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления лица или выяснения обстоятельств правонарушения – до 12 часов.

Также в другой редакции изложена статья 269 КУоАП (потерпевший).

Потерпевшим является лицо, которому административным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный вред. Потерпевший имеет право знакомиться с материалами дела, заявлять ходатайство, при рассмотрении дела пользоваться правовой помощью адвоката, другого специалиста в области права, который по закону имеет право на оказание правовой помощи лично или по поручению юридического лица, обжаловать постановление по делу об административном правонарушении. Потерпевший может быть опрошен как свидетель в соответствии со статьей 272 КУоАП. Если административное правонарушение, предусмотренное статьей 173-2 или 173-6 КУоАП, было совершено в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего лица, такое лицо также признается потерпевшим, независимо от того, был ли ему причинен вред таким правонарушениям, и на него распространяются права потерпевшего, кроме права на возмещение имущественного вреда

Статью 283 дополняют нормой, согласно которой постановление суда о наложении административного взыскания по делу об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 173-2 и 173-6 КУоАП, должно содержать обоснование необходимости или отсутствия необходимости направления нарушителя на прохождение программы для лица, совершившего домашнее насилие насилие по признаку пола, согласно статье 391 КУоАП.

В части второй статьи 321-4 предусматривается, что замена общественных работ штрафом применяется при условии, что санкция статьи, согласно которой нарушителя наложено административное взыскание, предусматривает возможность применения штрафа. Размер штрафа в таком случае определяется из расчета, что 4 часа неотбытых общественных работ равны одному 5 необлагаемым налогом минимумам доходов граждан (сейчас – одному НМДГ, то есть, 17 грн).

Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня опубликования.

Также в Законе «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» устанавливается, что:

сексуальное притязание – это действия сексуального характера (не посягающие на половую свободу или половую неприкосновенность личности), выраженные вербально, невербально или физически (слова, жесты, телодвижения, прикосновения, похлопывания или другие аналогичные действия), оскорбляющие или унижающие достоинство личности и могут сопровождаться созданием относительно нее запугивающей, враждебной или оскорбительной, унизительной среды (ситуации);

насилие по признаку пола – деяние, направленное против лица через его принадлежность к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях (положение, обязанности, поведение и т.д.) женщины или мужчины в обществе, или деяния, относящиеся преимущественно к лицам определенного пола или затрагивающие их непропорционально, наносящие физический, сексуальный, психологический или экономический ущерб или страдания, включая угрозы таких действий, в публичной или частной жизни.

В ч. 8 статьи 25 Закона «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» устанавливается, что обидчик, в отношении которого вынесено срочное запретительное предписание, согласно которому он должен покинуть место совместного проживания (нахождения) с пострадавшим лицом, обязан сообщить о своем месте временного пребывания уполномоченное подразделение органов Национальной полиции Украины по месту совершения домашнего насилия в течение одних суток с момента вынесения срочного запретительного предписания способом, предусмотренным законодательством.

Автор: Наталья Мамченко

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