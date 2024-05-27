Украина и Испания подписали двустороннее соглашение о безопасности: что оно предусматривает

Испания стала десятым государством, подписавшим двустороннее соглашение с Украиной.

В понедельник, 27 мая, Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

«Мы сейчас подписали политический договор, который играет очень важную роль. Это договор о будущем, и это пример нашей решимости предоставить Украине все инструменты, чтобы обеспечить Украину стабильностью. Мы уже десятая страна, подписавшая такой договор с Украиной как в рамках декларации G7 в прошлом году», - заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Испанию за подписание гарантий безопасности.

«Я очень спасибо за это, спасибо за это соглашение. Действительно, весомый стратегический документ. На этот год мы зафиксировали 1 миллиард евро военной помощи, на период до 2027 года – 5 миллиардов для Украины от Испании через Европейский фонд мира», – заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина ценит интересы Испании к совместным проектам в производстве оружия и развитии технологий безопасности.

Ниже приводим текст соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Испанией:

ПРЕАМБУЛА

Україна та Іспанія, які надалі іменуються як «Учасники» або «Україна та Іспанія»,

підтверджуючи однозначне засудження невиправданої та неспровокованої збройної агресії Російської Федерації проти України в порушення міжнародного права, включно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй (Статут ООН) та Гельсінським заключним актом;

підтверджуючи невід’ємне право України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та її вимогу щодо негайного, повного та безумовного виведення Росією всіх своїх військових сил із території України в межах її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року, включно з територіальним морем;

визнаючи, що незаконне та неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну підриває заснований на правилах міжнародний правопорядок і Статут ООН та є загрозою для міжнародного миру й безпеки;

визнаючи необхідність досягнення справедливого й тривалого миру відповідно до міжнародного права та Статуту ООН, а також на основі суверенітету й територіальної цілісності України, як це передбачено Українською формулою миру;

підтверджуючи непохитну підтримку Іспанією незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року;

підтверджуючи зобов’язання Іспанії співпрацювати з Україною, оскільки вона досягає прогресу у виконанні умов щодо процесу вступу до ЄС, беручи до уваги підхід, який базується на заслугах, а також у своїх прагненнях до вступу в НАТО;

визнаючи підтримку, надану Іспанією Україні, серед іншого у військовій, технічній, оборонній, дипломатичній, гуманітарній сферах, питанні притягнення до відповідальності, внутрішньої безпеки, економічній та фінансовій сферах;

глибоко віддані демократичним принципам, включно з верховенством права, належним урядуванням і повагою до прав людини та основоположних свобод;

нагадуючи про відповідні резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, включно з A/ES-11/L.1, A/ES-11/L.2, A/ES-11/L.5 та A/ES-11/L.7, які є основою потужної міжнародної підтримки щодо відновлення принципів міжнародного права та Статуту ООН в Україні;

нагадуючи про Спільну декларацію, підписану Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Уряду Іспанії Педро Санчесом з нагоди їхньої зустрічі в Києві 1 липня 2023 року, яка збіглася з першим днем головування Іспанії в Раді Європейського Союзу;

нагадуючи про Спільну декларацію про підтримку України, ухвалену у Вільнюсі 12 липня 2023 року лідерами країн «Групи семи» та схвалену Іспанією того ж дня,

спільно вирішили зміцнювати співробітництво у сфері безпеки шляхом виконання двосторонніх довгострокових зобов’язань у сфері безпеки та заходів, викладених у цій Угоді.

І. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цією Угодою Україна та Іспанія поглиблюють співпрацю та партнерство, які ґрунтуються на спільних інтересах у захисті міжнародного права, заснованого на правилах міжнародного правопорядку, миру й захисту прав людини та основоположних свобод. Учасники поглиблюватимуть співпрацю, зокрема з метою надання Україні можливості захистити себе від російської агресії та задля стримування майбутньої агресії. Учасники підтримуватимуть економічну стабільність, відбудову, стійкість і програму реформ в Україні, а також сприятимуть інтеграції України у євроатлантичну спільноту, зокрема в ЄС і НАТО. Іспанія сповнена рішучості підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, у координації з міжнародними партнерами та союзниками, щоб допомогти Україні захистити себе, запобігаючи таким чином можливій ескалації агресії, що триває, відновити територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року, забезпечити її вільне та демократичне майбутнє, дати Україні змогу продовжувати надавати послуги своєму народові, підтримувати функціонуючу українську економіку та стримувати майбутню російську агресію.

II. СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

З моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Іспанія зробила значний внесок у військову допомогу для підтримки Сил безпеки та оборони України за допомогою надання кількох пакетів військового обладнання й захисного спорядження, а також військової підготовки, транспортування та лікування поранених і їхніх родин. Учасники продовжуватимуть військову співпрацю з метою сприяння здатності України продовжувати здійснювати своє законне право на самооборону та задля сприяння адаптації та модернізації її Сил безпеки та оборони в тісній співпраці із Європейським Союзом і НАТО. У 2024 році Іспанія надасть 1 млрд євро військової допомоги. На додаток до двосторонньої військової підтримки Іспанія робить значний внесок у фінансування Європейського Союзу через Європейський фонд миру, який на сьогодні, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, виділив 11,1 млрд євро на підтримку Сил безпеки та оборони України й пообіцяв надати додаткові 5 млрд євро на період 2024–2027 років через Фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Іспанія зобов’язується продовжувати надавати всебічну підтримку Україні протягом усього строку дії цієї Угоди. Іспанія підкреслює свій намір надавати військову та цивільну допомогу, щоб Україна могла захистити свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність від агресії з боку Російської Федерації, на двосторонній основі через угоди та через установи й організації, стороною яких вона є. Україна погоджується, що військова підтримка, яку надає Іспанія, використовуватиметься лише відповідно до Статуту ООН і в суворій відповідності з усіма відповідними зобов’язаннями обох Учасників згідно з міжнародним правом. Іспанія надаватиме підтримку у зміцненні інституційної спроможності безпекових та оборонних інституцій України, включно з консультаціями щодо управління та політики оборони. Учасники поділяють мету створення сучасних, оперативно сумісних і стійких Сил безпеки та оборони України. Учасники працюватимуть разом над забезпеченням стійких сил, здатних захищати Україну зараз і стримувати агресію в майбутньому, шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки, включно з вивченням варіантів допомоги у створенні стратегічних запасів. Іспанія підтримує Ініціативу майбутніх Сил оборони України та приєдналася до кількох коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України (UDCG), таких як «Інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона», «Артилерія», «Бронетехніка», «Морська безпека», «Інформаційні технології» та «Розмінування». Коаліції спроможностей покращать оперативну сумісність сил України та НАТО. Через коаліції спроможностей як бажані структури та поза їхніми межами, якщо це можливо, Іспанія підтримуватиме розвиток Сил безпеки та оборони України й надаватиме необхідну допомогу, зокрема у таких сферах: Надання наявного сучасного військового обладнання в межах засобів і спроможностей у сухопутній, повітряній, морській, космічній та кіберелектромагнітній сферах, віддаючи пріоритет ключовим потребам України щодо спроможностей.

Спільна робота над загальними концепціями та оперативними процедурами, зокрема підвищення сумісності з нашими європейськими та євроатлантичними партнерами.

Підтримка освіти та навчання в усіх сферах коаліцій спроможностей у межах індивідуальної та колективної бойової підготовки, включно з, але не обмежуючись, програмами підготовки інструкторів, а також технічною та матеріально-технічною підготовкою для наданих систем.

Спільна робота над покращенням бойової підготовки, включно з набутим досвідом України щодо бойових дій, отриманими відгуками та показниками підготовки щодо поточної системи підготовки.

Підтримка медичної підготовки та протезування, зокрема продовження надання медичної допомоги важкопораненим українським військовим.

Підтримка України в ефективному протистоянні викликам і загрозам її морській безпеці в межах коаліції спроможностей морської безпеки.

Сприяння зміцненню можливостей української морської безпеки, зокрема у сфері протимінних заходів та безпеки морських коридорів, що має важливе значення для забезпечення безпечного та надійного транзиту продовольства з України по всьому світу.

10. Учасники проводитимуть щорічний діалог на високому рівні з питань політики стратегічної оборони та безпеки з метою сприяння детальним і конструктивним обговоренням щодо військової безпеки, розвитку оборонної промисловості й допомоги та інших ключових сфер, що становлять взаємний інтерес, включно з (але не обмежуючись) форматом регіональних організацій.

Усунення хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних (ХБРЯ) ризиків

Учасники прагнуть розширити своє поточне двостороннє співробітництво для посилення стійкості проти ядерних, біологічних і хімічних загроз. Іспанія вивчатиме можливості надання допомоги Україні в посиленні її можливостей цивільного захисту та стійкості до ризиків, пов’язаних із ХБРЯ.

Співпраця у сфері безпеки та розвідки

Учасники співпрацюватимуть у сфері стратегічної комунікації та боротьбі з російським та будь-яким іншим маніпулюванням інформацією з метою покращення спроможностей України протидіяти такій зловмисній діяльності, включно з пропагандою та дезінформаційними кампаніями. Учасники прагнутимуть продовжувати зміцнювати співпрацю у сфері інформаційної безпеки та підтримувати зусилля один одного щодо протидії цифровому втручанню, маніпулюванню інформацією з боку Росії та пропаганді на світовому рівні. Україна та Іспанія забезпечуватимуть обмін досвідом і сприятимуть розробці спільних освітніх і навчальних програм для фахівців із цілісності інформації. Учасники продовжуватимуть і зміцнюватимуть співробітництво між своїми відповідними службами розвідки та контррозвідки. Це охоплює, але не обмежується цим, посилення обміну інформацією та розвідданими, а також обмін передовим і набутим досвідом. Україна та Іспанія активізуватимуть співробітництво у сфері протидії міжнародному тероризму шляхом посилення обміну інформацією та проведення регулярних консультацій і робочих зустрічей, вживатимуть заходів щодо виявлення каналів фінансування тероризму, зокрема через використання небанківських систем або криптовалюти. Україна та Іспанія працюватимуть разом, щоб дати Україні змогу запобігати, виявляти та перешкоджати будь-якій кіберагресії, кібершпигунству, зокрема шляхом посилення кіберстійкості та захисту цифрової критичної інфраструктури від кібератак через надання технічної допомоги Україні. Учасники працюватимуть разом, щоб збільшити ціну безвідповідального використання кіберможливостей Російською Федерацією та іншими вороже налаштованими державними й недержавними суб’єктами проти Учасників. Вони також посилять двосторонню оперативну співпрацю в боротьбі з кіберзлочинністю та співпрацю України зі структурами ЄС і НАТО у сфері кібербезпеки.

Співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю

Учасники через свої відповідні міністерства внутрішніх справ продовжуватимуть тісну співпрацю на основі Угоди між Україною та Королівством Іспанія про співробітництво у галузі боротьби зі злочинністю, підписаної в Києві 7 листопада 2001 року, сприяючи діалогу, обміну досвідом і найкращими практиками між експертами з обох країн. З огляду на це Іспанія вже вжила істотних заходів, наприклад, у грудні 2022 року направила групи іспанської поліції в Україну для підтримки розслідування воєнних злочинів Офісом Генерального прокурора України та провела спеціальне навчання в Іспанії для Національної поліції України. У 2024 році Міністерство внутрішніх справ Іспанії передасть Україні технологічні матеріали та транспортні засоби на суму понад 1,5 млн євро з метою посилення оперативних спроможностей України в боротьбі з організованою злочинністю й торгівлею людьми та зброєю, які становлять серйозну загрозу безпеці обох країн. Учасники співпрацюватимуть у боротьбі з небезпечною організованою злочинністю (НОЗ). Така співпраця може охоплювати (але не обмежуватися) спільну діяльність, обмін інформацією та аналітикою. У разі потреби будуть проводитися робочі зустрічі для підготовки й надання допомоги один одному в реалізації скоординованих заходів.

Співробітництво у сфері оборонно-промислового комплексу

Учасники визнають важливість співпраці галузей оборонної промисловості. Учасники співпрацюватимуть для визначення й реалізації можливостей для тіснішого оборонно-промислового партнерства за участю іспанської та української оборонної промисловості. Іспанія працюватиме з Україною, щоб усунути наявні перешкоди для співпраці, заохочувати її оборонну промисловість нарощувати виробництво, якщо це буде необхідно, і співпрацювати з українським бізнесом, беручи до уваги її законні інтереси та загальну безпекову ситуацію, зокрема шляхом вивчення можливостей спільного виробництва. Учасники працюватимуть разом над усуненням обмежень у ланцюгах постачань військових матеріалів, які перешкоджають розвитку потенціалу та спроможностей як Іспанії, так і України для виробництва пріоритетної зброї та боєприпасів. Учасники співпрацюватимуть, щоб запобігти витоку та незаконному обігу оборонного обладнання, яке надається Україні. Іспанія співпрацюватиме з Україною для визначення можливих джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України, що може охоплювати вивчення шляхів надання іспанських інвестицій та фінансової допомоги, зокрема під час війни та повоєнного відновлення, враховуючи Європейську оборонно-промислову стратегію. Іспанія вивчить варіанти сприяння потребам оборонної промисловості України, що включатиме інвестиції в нові потужності, укладення контрактів на критичні матеріали для виробництва боєприпасів та закупівлю частини продукції оборонної промисловості України для Сил безпеки та оборони України. Учасники спільно працюватимуть над забезпеченням захисту будь-яких переданих технологій і прав інтелектуальної власності. Іспанія підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції її оборонної промисловості до систем оборони та безпеки НАТО і ЄС. Зокрема, Іспанія підтримуватиме інтеграцію оборонної промисловості України у європейську оборонно-технологічну та промислову базу відповідно до Європейської оборонно-промислової стратегії та Програми європейської оборонної індустрії. Іспанія також підтримуватиме Україну в узгодженні її стандартів для покращення оперативної сумісності з партнерами з ЄС і НАТО. Україна та Іспанія розглянуть шляхи надання можливості українській оборонній промисловості продовжувати сприяти відновленню територіальної цілісності України та виступати головним рушієм економічного відновлення.

III. СПІВПРАЦЯ У ЦИВІЛЬНІЙ СФЕРІ

Гуманітарна допомога

З лютого 2022 року Іспанія виділила понад 46 мільйонів євро на подолання гуманітарних наслідків війни проти України, зокрема на підтримку сусідніх країн, які мають піклуватися про велику кількість тимчасово переміщених українських громадян. Це найбільший пакет гуманітарної допомоги, який Іспанія будь-коли надавала одній країні. Іспанія продовжуватиме надавати допомогу для задоволення нагальних гуманітарних потреб українського народу в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації. Іспанія зобов’язується продовжувати надавати гуманітарну допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно, зокрема у сферах захисту найбільш вразливих груп населення та боротьби з гендерно зумовленим насильством, охорони здоров’я, включно із сексуальним та репродуктивним здоров’ям і відповідними правами, продовольчої безпеки та харчування, а також у сфері освіти. Україна залишатиметься одним із пріоритетів іспанської гуманітарної діяльності. Таким чином, у період до 2030 року Іспанія збільшить гуманітарний бюджет, що виділяється Україні, пропорційно до загального збільшення свого бюджету на співпрацю, відповідно до закону про сталий розвиток та міжнародну солідарність. Іспанія продовжить надавати допомогу понад 200 000 тимчасово переміщених громадян України, які наразі проживають в Іспанії та отримали тимчасовий захист відповідно до іспанського законодавства та законодавства Європейського Союзу, що охоплює безкоштовні дозволи на працевлаштування та доступ до іспанської системи охорони здоров’я та освіти. Учасники визнають внесок Іспанії у пом’якшення глобальних економічних наслідків російської агресії проти України, зокрема у сфері глобальної продовольчої безпеки, щодо якої Іспанія пообіцяла виділити понад 250 мільйонів євро, а також шляхом просування та підтримки таких ініціатив, як Іспанський план протидії продовольчій незахищеності, «Шляхи солідарності» ЄС – Україна та Гуманітарна програма «Зерно з України».

Підтримка програми реформ в Україні. Європейська та євроатлантична інтеграція

Учасники підтверджують, що всеосяжний процес реформ є необхідним для європейських та євроатлантичних прагнень України, а також для її майбутньої безпеки і процвітання, демократії та стійкості її інституцій. Іспанія співпрацюватиме з Україною у здійсненні необхідних реформ для досягнення її європейських прагнень і прагнень у сфері НАТО, зокрема шляхом підтримки вступу України до ЄС і досягнення функціональної сумісності з НАТО. Іспанія підтримує рішення, ухвалене ЄС під час іспанського головування в Раді Європейського Союзу, про початок переговорів про вступ з Україною і схвалює значний прогрес, досягнутий Україною на шляху до досягнення цілей, що лежать в основі процесу вступу. Учасники підтверджують, що Україна є частиною європейської сім’ї і її майбутнє – в ЄС. Іспанія підтверджує свій намір повністю підтримувати мету вступу України до Європейського Союзу і буде готова надати технічну підтримку Україні у здійсненні реформ, необхідних для такого вступу. Україна продовжуватиме свій амбітний процес реформ з особливим акцентом на сферах, викладених у рекомендаціях Європейської комісії щодо вступу до ЄС від 8 листопада 2023 року, насамперед у сфері правосуддя, верховенства права, децентралізації, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, секторі безпеки та державного управління, які підкреслюють відданість України демократії та верховенству права, повазі до прав людини та основоположних свобод. Учасники підтверджують, що безпека України є невід’ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки. Учасники нагадують, що майбутнє України пов’язане з НАТО, і вирішують координувати та посилювати спільні зусилля з метою підтримки прагнень України щодо майбутнього вступу до НАТО.

Відновлення та відбудова України

Іспанія зобов’язується брати активну участь у відновленні та відбудові України. Україна та Іспанія домовилися об’єднати зусилля в цьому напрямі як на двосторонньому рівні, так і в межах багатосторонніх форумів, зокрема в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України. Важливо закласти підґрунтя для амбітної і довгострокової взаємодії на основі прозорої та інклюзивної національної архітектури відновлення, яка створить можливості і дасть українському народу змогу відбудувати свою країну й економіку, зменшити свою залежність та вразливість і побудувати більш міцну, інноваційну, стійку та життєздатну економічну і промислову базу, особливо в контексті переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Іспанія вже виділила понад 400 мільйонів євро у вигляді кредитів та грантів на соціальну та економічну стійкість і відбудову України через багатосторонні інституції, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк і Європейський інвестиційний банк. Іспанія зробить свій внесок у розвиток потенціалу захисту критичної інфраструктури України, підвищення її стійкості, а також у проєкти реконструкції та відновлення об’єктів критичної інфраструктури України. Учасники розглянуть можливість започаткування спільних освітніх та навчальних програм для фахівців з метою обміну знаннями і найкращими практиками, а також підтримають доступ українських експертів до відповідних міжнародних програм та проєктів на своїй території і в країнах-партнерах. Україна розглядає Іспанію та іспанські компанії як основних партнерів у відновленні, зокрема в інфраструктурі, інженерії, будівництві, енергетиці, транспорті, капітальних товарах, охороні здоровʼя та цифровому секторі. Залучення всіх відповідних партнерів, включно з приватним сектором, а також національними та міжнародними організаціями та фінансовими установами, з метою забезпечення необхідної фінансової підтримки, інвестицій, потенціалу та знань, має важливе значення для забезпечення швидкого і сталого процесу відбудови та заможного майбутнього України. Іспанія разом зі своїми міжнародними та європейськими партнерами та в тісній співпраці з відповідними міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими установами продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху від початкового до довгострокового відновлення, узгоджуючи ці зусилля із європейською перспективою України та її статусом країни – кандидата на вступ до ЄС. Іспанія зробить новий внесок у розмірі 15 млн євро для України та Молдови, зокрема через Спеціальну програму Світового банку з відновлення України та Молдови. Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну у відновленні та вдосконаленні її енергетичної системи, приділяючи особливу увагу питанням сталого розвитку та ініціативам, спрямованим на відновлювану енергетику. Це охоплює спільну роботу над проєктами, спрямованими на підвищення енергоефективності, зміцнення стійкості та розвитку науки, досліджень, інновацій, освіти і технологій. Крім того, партнерство створить можливості для перепідготовки та навчальних програм для створення нових робочих місць в енергетичному секторі України. Іспанія продовжуватиме підтримувати відновлення України з особливою увагою на «відбудові з покращенням», зокрема з метою зменшення енергетичної залежності та вразливості, а також просування переходу на відновлювану енергетику країни шляхом участі у проєктах розвитку, спрямованих на енергоефективність та стійкість, зокрема, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння від 2021 року між українською та іспанською водневими асоціаціями, будуть зроблені кроки в напрямі декарбонізації. Учасники вивчатимуть можливості співпраці для України: у виробництві відновлюваного водню та його експорту до Європи, а також для Іспанії: у постачанні технологій, обладнання та установок для виробництва водню в Україну. Учасники подвоять свою співпрацю з метою сприяння розвитку залізничного сполучення та визнають, що ця співпраця принесе подвійну вигоду, сприяючи відновленню України та її переходу на відновлювану енергетику. Зокрема, Учасники шукатимуть шляхи співпраці в галузі технології автоматичної зміни ширини колії, тим самим покращуючи сполучення України з рештою Європи. Гуманітарне розмінування залишається необхідним для досягнення нормального життя в Україні. Іспанія залишається відданою гуманітарному розмінуванню, спрямованому на повне очищення всієї території України від мін і вибухових пристроїв та речовин, і тому продовжуватиме свою поточну підтримку гуманітарного розмінування, серед іншого через іспанський внесок у розмірі 1,5 млн євро до ПРООН на гуманітарне розмінування в Україні. Учасники підкреслюють важливість залучення приватного сектору, а також громадянського суспільства, регіонів і муніципалітетів як рушійних сил амбітного, інклюзивного, децентралізованого процесу відновлення. Учасники мають на меті сприяти обміну між бізнесом та громадянським суспільством між двома країнами. Іспанія виконає взяті на себе зобовʼязання щодо надання у 2023 році 50 млн євро пільгових кредитів та додаткового гранту в розмірі 1 млн євро у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) Світового банку для підтримки стійкості приватного сектору через українську банківську систему та шляхом співінвестування в українські компанії. Спільна українсько-іспанська міжурядова комісія з питань економічного та промислового співробітництва, що вже існує, продовжить розгляд питань, повʼязаних з відновленням та відбудовою України, на своїх регулярних засіданнях, без шкоди для поточної ролі з координування Іспанського агентства з питань співробітництва у сфері розвитку в Іспанії.

IV. ВІДНОВЛЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ

Справедливий мир

Учасники продовжуватимуть працювати разом над досягненням справедливого й тривалого миру, який відповідатиме міжнародному праву та принципам і цілям Статуту ООН, ґрунтуючись на принципах Української формули миру. Іспанія підтримує та продовжуватиме підтримувати Українську формулу миру, включно з майбутнім Самітом миру за широкої міжнародної підтримки. Іспанія в контексті своїх особливих відносин із європейськими, середземноморськими, латиноамериканськими та африканськими партнерами, серед іншого, продовжуватиме звертатися до міжнародної спільноти з метою заохочення інших країн до активної підтримки та участі в імплементації Української формули миру, зокрема в першому Саміті миру.

Санкції

Учасники продовжуватимуть працювати над тим, щоб ціна агресії Росії продовжувала зростати, серед іншого за допомогою санкцій та експортного контролю. Учасники підтверджують необхідність продовження колективного тиску на Росію за допомогою санкцій з метою послаблення доступу Росії до фінансів, товарів, технологій і послуг, які вона використовує у своїй агресії, а також послаблення здатності Росії продовжувати свою неправомірну агресивну війну та стримувати майбутні акти агресії. Необхідно посилити зусилля, спрямовані на забезпечення ефективного застосування санкцій, протидію їх обходу та уникнення небажаних наслідків, відповідно до зусиль, докладених у межах відповідних пакетів обмежувальних заходів ЄС. Належна увага також має бути приділена глобальним негативним наслідкам агресивної війни Росії, серед іншого у сфері продовольчої безпеки. Іспанія залишається відданою, у межах європейського простору, продовженню жорстких санкцій проти секторів російської економіки та тих, хто в Російській Федерації і за її межами підтримує війну, наживається на ній або допомагає обходити санкції в третіх країнах. Іспанія також вживатиме рішучих заходів разом із партнерами для боротьби з усіма формами обходу санкцій. Учасники обмінюватимуться інформацією про свою роботу на підставі накладених санкцій відповідно до міжнародних зобов’язань і національного законодавства.

Відповідальність

Учасники підкреслюють свою рішучу прихильність притягненню до відповідальності осіб, винних у скоєнні воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів, скоєних у зв’язку з агресивною війною Росії проти України всупереч Статуту ООН. Іспанія продовжуватиме підтримувати роботу Офісу Генерального прокурора України та Міжнародного кримінального суду з метою забезпечення повного та справедливого розслідування звинувачень у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах за допомогою незалежних, ефективних і надійних правових механізмів. Учасники підтверджують свою рішучість у підтримці створення належного механізму правосуддя за широкої міжнародної підтримки для забезпечення повної та ефективної відповідальності за злочин агресії проти України, а також те, що Росія має бути притягнута до повної відповідальності, зокрема шляхом відшкодування будь-якої завданої шкоди, що також сприятиме стримуванню майбутніх атак і підтримці відновлення України. Учасники продовжать свою роботу в Коаліції з пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Компенсація збитків, втрат і шкоди, спричинених російською агресією

Учасники підтверджують, що Російська Федерація має бути притягнута до відповідальності за збитки та втрати, завдані фізичним та юридичним особам, а також Україні, заподіяні на території України, і має сплатити за довгострокову відбудову України. Водночас, відповідно до правової системи Іспанії та згідно з нормами ЄС і міжнародного права, російські суверенні активи, що перебувають під іспанською юрисдикцією, залишаються знерухомленими, як того вимагають санкції ЄС. Україна та Іспанія продовжуватимуть працювати разом з іншими сторонами над створенням компенсаційного механізму для відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих російською агресією, а також над вивченням законних шляхів, що відповідають застосовним договірним зобов’язанням, нормам ЄС і міжнародному праву, за допомогою яких російські активи можуть бути використані на користь України. Учасники визнають необхідність створення компенсаційного механізму для забезпечення відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих агресією Росії, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, ухваленим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3. У звʼязку з цим Учасники вивчатимуть відповідні варіанти фінансування компенсаційного механізму для забезпечення швидкої та належної компенсації жертвам агресії.

V. СПІВПРАЦЯ У ВИПАДКУ МАЙБУТНЬОГО ЗБРОЙНОГО НАПАДУ

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну, на прохання будь-якого з Учасників, Учасники протягом 24 годин проведуть консультації на двосторонній основі або через інші канали, які вони удвох вважатимуть прийнятними, з метою визначення відповідних подальших кроків. Іспанія підтверджує, що за цих обставин, діючи відповідно до своїх правових та конституційних вимог, а також міжнародного права та права ЄС, вона надасть Україні, у разі необхідності, швидку та сталу безпекову, економічну допомогу та наявну військову техніку, шукатиме згоди в ЄС щодо накладення економічних та інших санкцій на Росію, а також консультуватиметься з Україною щодо її потреб під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН. З метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на будь-який майбутній збройний напад Україна та Іспанія можуть внести зміни до цих положень з метою узгодження із будь-яким механізмом, який Україна може згодом узгодити з іншими міжнародними партнерами. Учасники продовжуватимуть проводити консультації, за необхідності, протягом агресивної війни Росії, що триває.

VI. РЕАЛІЗАЦІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

Учасники виконуватимуть цю Угоду відповідно до своїх міжнародних та національних зобов’язань, а також зобов’язань Іспанії перед Європейським Союзом. Учасники, у разі необхідності, визначать уповноважені органи для розробки й імплементації двосторонніх угод відповідно до сфер співробітництва, визначених цією Угодою.

VII. СТРОКИ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця Угода діє протягом 10 (десяти) років із дати її підписання. Учасники мають намір, аби ця Угода залишалася чинною в міру того, як Україна реалізовуватиме свої прагнення щодо вступу до НАТО. У разі якщо Україна стане членом НАТО до закінчення строку дії цієї Угоди, Учасники ухвалять рішення щодо її майбутнього статусу. Учасники можуть спільно ухвалити рішення про продовження дії цієї Угоди шляхом повідомлення не пізніше ніж за шість (6) місяців до закінчення десятирічного періоду. До цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, серед іншого шляхом додавання додатків до неї, за взаємною згодою Учасників, яка буде оформлена у письмовій формі. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання. Ця Угода не є нормативною та регулюється в Іспанії розділом IV Закону 25/2014 від 27 листопада «Про договори та інші міжнародні угоди». Витрати, які можуть бути спричинені зобов’язаннями, взятими на себе Учасниками цієї Угоди, будуть здійснюватися за умови звичайної наявності бюджетних коштів та відповідно до чинного законодавства. Будь-які спори між Учасниками, що виникають у звʼязку з тлумаченням та/або виконанням цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів або консультацій між Учасниками. Дія цієї Угоди може бути припинена кожним з Учасників у будь-який час. Кожен з Учасників повинен повідомити про це іншого Учасника, надіславши йому письмове повідомлення щонайменше за шість (6) місяців. Припинення дії цієї Угоди не обов’язково вплине на реалізацію поточних заходів або проєктів, рішення щодо яких було ухвалене до дати припинення її дії, якщо жоден з Учасників не вирішить інакше.

Підписано в Мадриді 27 травня 2024 року у двох примірниках, кожен англійською, українською та іспанською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу, у разі виникнення розбіжностей переважну силу матиме текст англійською мовою.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Джастин Трюдо подписали соглашение о безопасности между Украиной и Канадой.

Также Украина и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Кроме того, Зеленский и Макрон подписали договор о гарантиях безопасности между Украиной и Францией.

Также сообщалось, что Украина и Финляндия заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

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