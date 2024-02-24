Владимир Зеленский и Джастин Трюдо подписали соглашение о безопасности между Украиной и Канадой

Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд. канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине.

Украина и Канада подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, сегодня Украина точно сильнее, чем два года назад, поскольку сегодня было подписано еще одно соглашение о безопасности, укрепляющее позиции украинского народа, и особенно украинских воинов.

«Мы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине», – рассказал он.

Президент подчеркнул, что это мощное и своевременное решение, являющееся важным вкладом в усиление украинской устойчивости.

Также Украина и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

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