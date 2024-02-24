Володимир Зеленський і Джастін Трюдо підписали безпекову угоду між Україною і Канадою

Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.

Україна та Канада підписали угоду про гарантії безпеки. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, сьогодні Україна точно сильніша, ніж два роки тому, оскільки сьогодні було підписано ще одну безпекову угоду, яка зміцнює позиції українського народу, і особливо українських воїнів.

«Ми з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні», - розповів він.

Президент наголосив, що це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення української стійкості.

Також Україна та Італія підписали угоду про гарантії безпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.