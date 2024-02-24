У Польщі активісти висипали купу гною під будинком російського посла

Також протестувальники ввімкнули сирени, постріли та вибухи біля будівлі, де проживають російські дипломати.

Ілюстративне фото \ Джерело: EUROMAIDAN PRESS

У Польщі активісти зранку 24 лютого викинули дві тонни гною біля будинку російського посла в Польщі. Про це повідомляє агентство Reuters.

Таким чином протестувальники «відзначили» другу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Активісти поклали на купу гною закривавлений російський прапор із літерою «Z» і встромили в нього табличку «росія = лайно! Ми не хочемо вас у ЄС! Геть!».

В інших місцях у Варшаві протестувальники ввімкнули сирени, постріли та вибухи біля будівлі, де проживають російські дипломати.

«Ми хотіли чіткого сигналу польській владі та Європейському Союзу. Настав час вислати російських дипломатів з нашої країни», - сказав учасник протесту Домінік.

На відміну від країн Балтії, які вислали російських послів, Польща поки не пішла на такий крок.

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