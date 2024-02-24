У Польщі активісти висипали купу гною під будинком російського посла

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Депутати пропонують запровадити тотальну систему відеонагляду за громадянами і збір їх персональних даних

Народні депутати від «Слуги народу» внесли законопроект про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Отримання благодійної допомоги органом місцевого самоврядування не може вважатися корупційним правопорушенням, – позиція Касаційного кримінального суду

Той факт, що ФОП перерахував на рахунок Управління кошти як благодійний внесок і одночасно мав цивільно-правові обов'язки із цим Управлінням, які належно не виконував, не може беззаперечно свідчити про вчинення керівником зазначеного Управління корупційного діяння, зазначив Верховний Суд.

Якщо орган опіки та піклування не може надати висновок через перебування дитини за кордоном чи на непідконтрольній території, це не означає неможливість розгляду спору судом, — КЦС ВС

Неможливість надати органом опіки та піклування висновку в таких справах, зокрема, у зв’язку з перебуванням дитини за межами країни, перебуванням дитини на непідконтрольній території, неможливості встановити місце фактичного перебування дитини з одним із батьків, не означає неможливості розгляду та вирішення спору судом.

Касаційний господарський суд визнав зловживанням правами і неповагою посилання адвоката на «висновок» штучного інтелекту ChatGPT

Судді КГС Верховного Суду вирішили, що адвокат, звертаючись за роз’ясненням їх рішення, поставив під сумнівів їх суддівський розсуд тим, що послався на тлумачення, зроблене ChatGPT.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає апеляційному оскарженню, - Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що перевірці в апеляційній інстанції підлягають лише ухвали слідчого судді, які пов'язані з можливістю істотного обмеження прав, свобод та інтересів особи або мають вирішальне значення для руху досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому.

  1. У світі

У Польщі активісти висипали купу гною під будинком російського посла

17:55, 24 лютого 2024
Також протестувальники ввімкнули сирени, постріли та вибухи біля будівлі, де проживають російські дипломати.
У Польщі активісти висипали купу гною під будинком російського посла
Ілюстративне фото \ Джерело: EUROMAIDAN PRESS
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У Польщі активісти зранку 24 лютого викинули дві тонни гною біля будинку російського посла в Польщі. Про це повідомляє агентство Reuters.

Таким чином протестувальники «відзначили» другу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Активісти поклали на купу гною закривавлений російський прапор із літерою «Z» і встромили в нього табличку «росія = лайно! Ми не хочемо вас у ЄС! Геть!».

В інших місцях у Варшаві протестувальники ввімкнули сирени, постріли та вибухи біля будівлі, де проживають російські дипломати.

«Ми хотіли чіткого сигналу польській владі та Європейському Союзу. Настав час вислати російських дипломатів з нашої країни», - сказав учасник протесту Домінік.

На відміну від країн Балтії, які вислали російських послів, Польща поки не пішла на такий крок.

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