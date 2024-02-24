У Польщі активісти висипали купу гною під будинком російського посла

У Польщі активісти зранку 24 лютого викинули дві тонни гною біля будинку російського посла в Польщі. Про це повідомляє агентство Reuters.
Таким чином протестувальники «відзначили» другу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Активісти поклали на купу гною закривавлений російський прапор із літерою «Z» і встромили в нього табличку «росія = лайно! Ми не хочемо вас у ЄС! Геть!».
В інших місцях у Варшаві протестувальники ввімкнули сирени, постріли та вибухи біля будівлі, де проживають російські дипломати.
«Ми хотіли чіткого сигналу польській владі та Європейському Союзу. Настав час вислати російських дипломатів з нашої країни», - сказав учасник протесту Домінік.
На відміну від країн Балтії, які вислали російських послів, Польща поки не пішла на такий крок.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.