Україна та Італія підписали угоду про гарантії безпеки, — Зеленський

Документ закладе міцну основу для тривалого безпекового партнерства країн.

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У суботу, 24 лютого, Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду. Це відбулося під час зустрічі Президента Володимира Зеленського з очільницею уряду Італії Джорджею Мелоні.

Документ закладе міцну основу для тривалого безпекового партнерства країн.

«Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією.

Сьогодні ж обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року», — зазначив Володимир Зеленський.

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