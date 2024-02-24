Украина и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности, — Зеленский

Документ заложит прочную основу для длительного партнерства по безопасности стран.

В субботу, 24 февраля, Украина и Италия подписали двустороннее соглашение о безопасности. Это произошло во время встречи Президента Владимира Зеленского с главой правительства Италии Джорджей Мелони.

Документ заложит прочную основу для длительного партнерства по безопасности стран.

«Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мэлони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшнего стало подписание двустороннего соглашения о безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией.

Сегодня же обсудили и дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.

Благодарю Италию за поддержку Украины, в том числе обороноспособность и восстановление нашего государства, и за продолжение оказания военной помощи Украине до конца 2024 года», — отметил Владимир Зеленский.

Детали соглашения пока неизвестны, поскольку текст документа еще не был опубликован.

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