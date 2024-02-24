Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше, — Столтенберг

Генсек НАТО отметил, что вступление Украины в Альянс – это уже не вопрос «если», а вопрос времени.

Украина сегодня ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время обращения к украинцам в эфире телемарафона.

По его словам, пути полномасштабного вторжения, одной из целей которого было помешать расширению Альянса, добился противоположного.

Столтенберг отметил, что вступление Украины в Альянс это уже не вопрос «если», а вопрос времени.

«Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери НАТО и отобрать у Украины право выбирать собственный путь. Но он добился совершенно противоположного. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Украина вступит в НАТО. Это не вопрос «если», а вопрос «когда», – заявил генсек НАТО.

Также он пообещал, что НАТО и дальше будет продолжать оказывать поддержку Украине в интересах «вашей и нашей безопасности».

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