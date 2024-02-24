Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше, — Столтенберг

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Получение благотворительной помощи органом местного самоуправления не может считаться коррупционным правонарушением – позиция Кассационного уголовного суда

Тот факт, что ФЛП перечислил на счет Управления средства как благотворительный взнос и одновременно имел гражданско-правовые обязанности с настоящим Управлением, которые надлежащим образом не выполнял, не может безоговорочно свидетельствовать о совершении руководителем указанного Управления коррупционного деяния, отметил Верховный Суд.

Если орган опеки и попечительства не может предоставить заключение из-за пребывания ребенка за границей или на неподконтрольной территории, это не означает невозможность рассмотрения спора судом, — КГС ВС

Невозможность предоставить органом опеки и попечительства заключения по таким делам, в частности, в связи с пребыванием ребенка за пределами страны, пребыванием ребенка на неподконтрольной территории, невозможности установить место фактического пребывания ребенка с одним из родителей, не означает невозможность рассмотрения и разрешения спора судом

Кассационный хозяйственный суд признал злоупотреблением правами и неуважением ссылку адвоката на «вывод» искусственного интеллекта ChatGPT

Судьи КХС Верховного Суда решили, что адвокат, обращаясь за разъяснением их решения, поставил под сомнение их судейское усмотрение тем, что сослался на толкование, сделанное ChatGPT.

Определение следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение обыска не подлежит апелляционному обжалованию, - Верховный Суд

Верховный Суд подчеркнул, что проверке в апелляционной инстанции подлежат только определения следственного судьи, которые связаны с возможностью существенного ограничения прав, свобод и интересов лица или имеют решающее значение для движения досудебного расследования или уголовного производства в целом.

Прокурор настаивал на экстрадиции по запросу рф лица для привлечения к уголовной ответственности, - что решил Верховный Суд

В кассационной жалобе на решение суда, которым было фактически отменено удовлетворение запроса рф на экстрадицию лица, прокурор утверждал, что суд проигнорировал силу для Украины Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 года.

  1. В Украине
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Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше, — Столтенберг

16:38, 24 февраля 2024
Генсек НАТО отметил, что вступление Украины в Альянс – это уже не вопрос «если», а вопрос времени.
Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше, — Столтенберг
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Украина сегодня ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время обращения к украинцам в эфире телемарафона.

По его словам, пути полномасштабного вторжения, одной из целей которого было помешать расширению Альянса, добился противоположного.

Столтенберг отметил, что вступление Украины в Альянс это уже не вопрос «если», а вопрос времени.

«Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери НАТО и отобрать у Украины право выбирать собственный путь. Но он добился совершенно противоположного. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Украина вступит в НАТО. Это не вопрос «если», а вопрос «когда», – заявил генсек НАТО.

Также он пообещал, что НАТО и дальше будет продолжать оказывать поддержку Украине в интересах «вашей и нашей безопасности».

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