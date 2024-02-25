Родственникам пленных предлагают «включить» их в списки на обмен: новая мошенническая схема

Злоумышленники обращаются к семьям военнопленных, предлагая за денежное вознаграждение «включить» их родных в списки на обмен или «ускорить» процесс обмена конкретного военнослужащего.

Украинцев предупредили о мошеннической схеме. Так, родным и знакомым военнопленных могут предлагать за деньги «включить» их в списки на обмен. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Злоумышленники обращаются к семьям военнопленных, предлагая за денежное вознаграждение «включить» их родных в списки на обмен или «ускорить» процесс обмена конкретного военнослужащего.

Для этого они даже взламывают странички должностных лиц государственных органов в социальных сетях.

«К сожалению, недавно мошенники сломали аккаунты работников Офиса омбудсмана. Неблагочестивые якобы от имени этих работников присылали "просьбу" одолжить определенную сумму денег гражданам, с которыми происходило общение по поводу их обращений в Секретариат Уполномоченного ВР Украины по правам человека», - отметил омбудсмен.

Лубинец отметил, что работники его институции добросовестно выполняют свои должностные обязанности в условиях военного положения и никогда не высказывали заявителям каких-либо просьб, в том числе и денежного характера.

«Также обращаюсь к родным военнопленным: будьте осторожны и помните – злоумышленники могут придумывать новые способы нажиться на человеческом горе», - добавил он.

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