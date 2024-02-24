В Украине открывается аэротрансфер Одесса – Кишинев: какая стоимость

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Превышение скорости будут фиксироваться по новым правилам, а водителей будут наказывать за то, что не меняют шины – проект изменений в КУоАП

Ответственность для водителей будет следовать за проезд с превышением средней скорости движения авто, которая будет определяться путем деления преодоленного автомобилем расстояния на время, потраченное на проезд определенного участка дороги.

В ГПК и КАСУ внесут изменения относительно того, какие дела следует считать малозначительными

Незначительными делами в ГПК признают дела, где цена иска меньше 45 420 грн, для дел о защите прав потребителей – до 90 840 грн.

У представителя Совета бизнес-омбудсмена будет 4 часа, чтобы успеть на обыск у предпринимателя – что рекомендовал принять Комитет для защиты бизнеса

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, по которому представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе.

Депутаты предлагают ввести тотальную систему видеонаблюдения за гражданами и сбор их персональных данных

Народные депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об идентификации граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании), оцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Получение благотворительной помощи органом местного самоуправления не может считаться коррупционным правонарушением – позиция Кассационного уголовного суда

Тот факт, что ФЛП перечислил на счет Управления средства как благотворительный взнос и одновременно имел гражданско-правовые обязанности с настоящим Управлением, которые надлежащим образом не выполнял, не может безоговорочно свидетельствовать о совершении руководителем указанного Управления коррупционного деяния, отметил Верховный Суд.

  1. В Украине

В Украине открывается аэротрансфер Одесса – Кишинев: какая стоимость

23:30, 24 февраля 2024
Трансферы будут курсировать между аэропортом в Кишиневе и Одессой.
В Украине открывается аэротрансфер Одесса – Кишинев: какая стоимость
Источник фото: facebook.com/oda.odesa
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В Одесской области идет подготовка к запуску первого аэротрансфера Одесса – Кишинев. Об этом сообщили в областной государственной администрации и отметили, что сейчас идет обустройство специальных касс и трансферов, которые уже скоро будут курсировать между аэропортом в Кишиневе и Одессой.

«Стоимость билета – 800 грн. Право на льготный проезд со скидкой в 50% получат военные и члены их семей (супруга/супруг, дети), лица с инвалидностью, ветераны войны, участники боевых действий», – говорится в сообщении.

Средства от перевозок будут направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Источник фото: facebook.com/oda.odesa

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