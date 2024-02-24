В Украине открывается аэротрансфер Одесса – Кишинев: какая стоимость

Трансферы будут курсировать между аэропортом в Кишиневе и Одессой.

Источник фото: facebook.com/oda.odesa

В Одесской области идет подготовка к запуску первого аэротрансфера Одесса – Кишинев. Об этом сообщили в областной государственной администрации и отметили, что сейчас идет обустройство специальных касс и трансферов, которые уже скоро будут курсировать между аэропортом в Кишиневе и Одессой.

«Стоимость билета – 800 грн. Право на льготный проезд со скидкой в 50% получат военные и члены их семей (супруга/супруг, дети), лица с инвалидностью, ветераны войны, участники боевых действий», – говорится в сообщении.

Средства от перевозок будут направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Источник фото: facebook.com/oda.odesa

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