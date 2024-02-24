В Україні відкривається аеротрансфер Одеса – Кишинів: яка вартість

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Перевищення швидкості фіксуватимуть за новими правилами, а водіїв каратимуть за те, що не міняють шини, – проект змін до КУпАП

Відповідальність для водіїв наставатиме за проїзд із перевищенням середньої швидкості руху авто, яка буде визначатися шляхом ділення подоланої автомобілем відстані на час, витрачений на проїзд визначеної ділянки дороги.

До ЦПК та КАСУ внесуть зміни щодо того, які справи слід вважати малозначними

Малозначними справами у ЦПК визнають справи, де ціна позову менше 45 420 грн, для справ про захист прав споживачів – до 90 840 грн.

У представника Ради бізнес-омбудсмена буде 4 години, аби встигнути на обшук у підприємця – що рекомендував ухвалити Комітет на захист бізнесу

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроект, за яким представник Ради бізнес-омбудсмена повинен буде встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, але якщо не встигне – це не заважитиме обшуку у підприємця або виконанню ухвали про тимчасовий доступ.

Депутати пропонують запровадити тотальну систему відеонагляду за громадянами і збір їх персональних даних

Народні депутати від «Слуги народу» внесли законопроект про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Отримання благодійної допомоги органом місцевого самоврядування не може вважатися корупційним правопорушенням, – позиція Касаційного кримінального суду

Той факт, що ФОП перерахував на рахунок Управління кошти як благодійний внесок і одночасно мав цивільно-правові обов'язки із цим Управлінням, які належно не виконував, не може беззаперечно свідчити про вчинення керівником зазначеного Управління корупційного діяння, зазначив Верховний Суд.

  1. В Україні

В Україні відкривається аеротрансфер Одеса – Кишинів: яка вартість

23:30, 24 лютого 2024
Трансфери курсуватимуть між аеропортом у Кишиніві та Одесою.
В Україні відкривається аеротрансфер Одеса – Кишинів: яка вартість
Джерело фото: facebook.com/oda.odesa
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На Одещині триває підготовка до запуску першого аеротрансферу Одеса – Кишинів. Про це повідомили в обласній державній адміністрації та зазначили, що наразі йде облаштування спеціальних кас та трансферів, які вже незабаром курсуватимуть між аеропортом в Кишиніві та Одесою.

«Вартість квитка – 800 грн. Право на пільговий проїзд зі знижкою у 50% матимуть військові та члени їх сімей (дружина/чоловік, діти), особи з інвалідністю, ветерани війни, учасники бойових дій», – сказано у повідомленні.

Кошти від перевезень будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України.

Джерело фото: facebook.com/oda.odesa

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