В Україні відкривається аеротрансфер Одеса – Кишинів: яка вартість

Трансфери курсуватимуть між аеропортом у Кишиніві та Одесою.

Джерело фото: facebook.com/oda.odesa

На Одещині триває підготовка до запуску першого аеротрансферу Одеса – Кишинів. Про це повідомили в обласній державній адміністрації та зазначили, що наразі йде облаштування спеціальних кас та трансферів, які вже незабаром курсуватимуть між аеропортом в Кишиніві та Одесою.

«Вартість квитка – 800 грн. Право на пільговий проїзд зі знижкою у 50% матимуть військові та члени їх сімей (дружина/чоловік, діти), особи з інвалідністю, ветерани війни, учасники бойових дій», – сказано у повідомленні.

Кошти від перевезень будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України.

Джерело фото: facebook.com/oda.odesa

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