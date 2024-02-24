Тільки Kyjiw: Німеччина відмовиться від російської транскрипції у написанні назви міста Київ

Тепер у документах писатимуть не Kiew, а Kyjiw.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Німеччині вирішили змінити написання назву української столиці. Тепер у документах писатимуть не Kiew, а Kyjiw. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ ФРН.

«Від Kiew до Kyjiw. Те, що вже давно стало звичною практикою для багатьох, тепер змінилося і в «Довіднику країн для офіційного використання». Це означає, що в офіційному німецькому листуванні тепер використовується український правопис назви міста Київ», – йдеться у повідомленні.

В МЗС пояснили, що довідник країн має важливе значення для органів влади, а також використовується компаніями та іншими. Вказано, що правопис змінюватимуть поступово. І це стосуватиметься сайтів, вивіски посольства Німеччини в Україні та офіційних печаток.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.