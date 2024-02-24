Тільки Kyjiw: Німеччина відмовиться від російської транскрипції у написанні назви міста Київ

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Якщо орган опіки та піклування не може надати висновок через перебування дитини за кордоном чи на непідконтрольній території, це не означає неможливість розгляду спору судом, — КЦС ВС

Неможливість надати органом опіки та піклування висновку в таких справах, зокрема, у зв’язку з перебуванням дитини за межами країни, перебуванням дитини на непідконтрольній території, неможливості встановити місце фактичного перебування дитини з одним із батьків, не означає неможливості розгляду та вирішення спору судом.

Касаційний господарський суд визнав зловживанням правами і неповагою посилання адвоката на «висновок» штучного інтелекту ChatGPT

Судді КГС Верховного Суду вирішили, що адвокат, звертаючись за роз’ясненням їх рішення, поставив під сумнівів їх суддівський розсуд тим, що послався на тлумачення, зроблене ChatGPT.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає апеляційному оскарженню, - Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що перевірці в апеляційній інстанції підлягають лише ухвали слідчого судді, які пов'язані з можливістю істотного обмеження прав, свобод та інтересів особи або мають вирішальне значення для руху досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому.

Прокурор наполягав на екстрадиції за запитом рф особи для притягнення до кримінальної відповідальності, - що вирішив Верховний Суд

У касаційній скарзі на рішення суду, яким було фактично скасовано задоволення запиту рф на екстрадицію особи, прокурор стверджував, що судом було проігноровано чинність для України Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року.

Верховний Суд висловився щодо врахування строків після повідомлення про підозру у разі виділення матеріалів кримінального провадження

Сплив строків після повідомлення про підозру першій особі у разі виділення матеріалів кримінального провадження щодо інших осіб, - позиція Касаційного кримінального суду.

  1. У світі

Тільки Kyjiw: Німеччина відмовиться від російської транскрипції у написанні назви міста Київ

15:55, 24 лютого 2024
Тепер у документах писатимуть не Kiew, а Kyjiw.
Тільки Kyjiw: Німеччина відмовиться від російської транскрипції у написанні назви міста Київ
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Німеччині вирішили змінити написання назву української столиці. Тепер у документах писатимуть не Kiew, а Kyjiw. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ ФРН.

«Від Kiew до Kyjiw. Те, що вже давно стало звичною практикою для багатьох, тепер змінилося і в «Довіднику країн для офіційного використання». Це означає, що в офіційному німецькому листуванні тепер використовується український правопис назви міста Київ», – йдеться у повідомленні.

В МЗС пояснили, що довідник країн має важливе значення для органів влади, а також використовується компаніями та іншими. Вказано, що правопис змінюватимуть поступово. І це стосуватиметься сайтів, вивіски посольства Німеччини в Україні та офіційних печаток.

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