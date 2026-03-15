Українцям нагадали, з якого віку можна отримати паспорт для виїзду за кордон

Фото: facebook.com/dp.dmsu

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, з якого віку громадянин України може отримати паспорт для виїзду за кордон та як його можна оформити.

Закордонний паспорт оформлюється на такий термін:

- від народження – на 4 роки;

- віком від 16 років – на 10 років.

Для оформлення закордонного паспорта дитині у віці до 14 років потрібна заява одного з батьків або законного представника.

По досягненню 14 років, за для оформлення закордонного паспорта можна звертатися особисто, без батьків.

Для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон треба надати такі документи:

- заяву-анкету (друкується працівником, який приймає документи);

- паспорт громадянина України (для осіб, що досягли 14-річного віку);

- свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення паспорта вперше із застосуванням засобів Реєстру);

- документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

- у разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу, може бути подано одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого зображення особи шляхом сканування.

«Громадяни України можуть мати два закордонні паспорти.

Якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів обов'язкова для надання біометричних даних», додали у ДМС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.