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Дмитра Ткаченка обрали головою Бориспільського міськрайонного суду Київської області

10:01, 10 червня 2026
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За результатами зборів суддів Бориспільського міськрайонного суду Київської області головою суду обрано Дмитра Ткаченка, а заступником голови суду — Людмилу Яковлєву.
Дмитра Ткаченка обрали головою Бориспільського міськрайонного суду Київської області
фото: Бориспільський міськрайонний суд Київської області
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У Бориспільському міськрайонному суді Київської області відбулися збори суддів, під час яких обрали голову суду та його заступника. Про це розповіли у судовій установі.

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Шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у суді, головою Бориспільського міськрайонного суду Київської області обрано суддю Дмитра Ткаченка.

Заступником голови суду за результатами голосування обрано суддю Людмилу Яковлєву.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова суду, його заступник обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

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суд суддя Бориспіль Київська область Бориспільський міськрайонний суд Київської області

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