Дмитра Ткаченка обрали головою Бориспільського міськрайонного суду Київської області
У Бориспільському міськрайонному суді Київської області відбулися збори суддів, під час яких обрали голову суду та його заступника. Про це розповіли у судовій установі.
Шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у суді, головою Бориспільського міськрайонного суду Київської області обрано суддю Дмитра Ткаченка.
Заступником голови суду за результатами голосування обрано суддю Людмилу Яковлєву.
Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова суду, його заступник обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.
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