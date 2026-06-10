Дмитрий Ткаченко избран председателем Бориспольского горрайонного суда Киевской области

По результатам собрания судей Бориспольского горрайонного суда Киевской области председателем суда избран Дмитрий Ткаченко, а заместителем председателя суда — Людмила Яковлева.

фото: Бориспольский горрайонный суд Киевской области

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В Бориспольском горрайонном суде Киевской области состоялось собрание судей, во время которого избрали председателя суда и его заместителя. Об этом рассказали в судебном учреждении.

Путем тайного голосования большинством от количества судей, работающих в суде, председателем Бориспольского горрайонного суда Киевской области избран судья Дмитрий Ткаченко.

Заместителем председателя суда по результатам голосования избран судья Людмила Яковлева.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель суда его заместитель избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

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