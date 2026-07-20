Что известно об Энди Бернеме — новом премьере Великобритании

Энди Бернем родился в Ливерпуле, учился в Кембридже, но прославился тем, что сделал в Манчестере.

Фото: PA

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, Энди Бернем 20 июля официально стал премьер-министром Великобритании. Он заменил на этой должности Кира Стармера.

Бернем может быть не очень известен на международном уровне, но новоизбранный лидер Лейбористской партии является довольно популярным у себя дома, пишет NPR.

Кто такой Энди Бернем

Северо-южное классовое разделение Англии сформировало его политику

Родившись и выросши на севере Англии, Бернем переехал в целом в более престижный юг, чтобы изучать английскую литературу в Кембриджском университете, где один из профессоров вспоминает, как он носил на занятия футбольную форму.

«Я думаю, что это может быть довольно распространенным явлением на улицах северо-запада Англии, но это не обязательно является обычной вещью в кембриджском колледже», — сказал профессор Джон Маллан газете Times of London. Он вспоминал молодого Бернема как парня, одержимого футболом, который декламировал Шекспира и встречался с «самой крутой девушкой в колледже».

Ею была родившаяся в Нидерландах Мари-Франс ван Хил, и сейчас пара состоит в браке.

Футбольная форма стала ранним примером идентичности рабочего класса, которая позже определила Бернема в политике.

Бернему 56 лет, и он часто подчеркивает свое северное происхождение и рабочие корни. Аналитики говорят, что его воспитание и время работы мэром Большого Манчестера — который гордится тем, что является местом рождения рабочего класса в мире во время промышленной революции — сформировали его общенациональную политику.

Это происхождение также может помочь его левоцентристской Лейбористской партии вернуть избирателей из рабочего класса, часть которых в последние годы начала голосовать за правые партии.

«Я хочу сделать все возможное, чтобы Лейбористская партия снова стала партией, в которую [люди] могут верить, партией, которая твердо стоит на стороне людей рабочего класса», — сказал Бернем британскому Channel 4 News в мае.

В начале Бернем боролся со стереотипами о северных футбольных болельщиках

Бернем родился в пригороде Ливерпуля в семье родителей, которые работали телефонным инженером и регистраторшей, и вырос в деревне примерно посередине между Ливерпулем и Манчестером.

После окончания Кембриджа он и ван Хил остались на юге, переехав в Лондон. Бернем впервые был избран в парламент в возрасте 31 года от Лейбористской партии, представляя северный округ.

Он занимал должность государственного секретаря по вопросам культуры, медиа и спорта в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, а в 2009 году его отправили в Ливерпуль выступить с речью по случаю годовщины трагедии на стадионе «Хиллсборо» 1989 года, когда почти 100 футбольных болельщиков погибли из-за давки на переполненном стадионе на севере Англии.

Это была самая смертоносная спортивная катастрофа в истории Великобритании. Однако погибших называли хулиганами, и многие выжившие и семьи жертв считали, что правительство сделало недостаточно для расследования.

Сначала толпа освистывала Бернема. Сдерживая слезы, он отказался от подготовленной речи, кивая головой, пока толпа скандировала призывы к справедливости.

«С ними обращались так плохо, и [Бернем] был одним из первых политиков, которые действительно прислушались», — говорит Шарлотта Вайлдман, историк Манчестерского университета, которая исследует рабочий класс.

Бернем инициировал правительственное расследование, которое установило, что причиной трагедии стали ошибки полиции, а не сами жертвы. По словам Вайлдман, это помогло изменить национальный стереотип.

«Особенно северных мужчин из рабочего класса демонизировали. Их обвиняли в насилии, агрессивности, преступности, и это был очень устоявшийся стереотип», — говорит она.

Это демографическая группа, которая, по мнению некоторых людей, осталась в стороне из-за глобализации, была проигнорирована политиками с более богатого юга, где расположен Лондон, — и которую Бернем смог убедить своей деятельностью относительно Хиллсборо.

Родился в Ливерпуле, учился в Кембридже, но прославился тем, что сделал в Манчестере

Будучи депутатом парламента, Бернем дважды баллотировался на должность лидера Лейбористской партии.

В 2015 году его выдвинул его коллега по парламенту и друг Кир Стармер. Но оба раза он проиграл и в конце концов покинул парламент после 16 лет работы, чтобы вернуться на север.

В 2017 году его избрали мэром Большого Манчестера — именно там в местной политике он создал себе общенациональную репутацию.

В 1980-х и 1990-х годах Манчестер был известен двумя вещами: упадком постиндустриального города и яркой независимой музыкальной сценой (с такими группами, как The Smiths, New Order, The Stone Roses и Oasis).

Бернем решил исправить первое и погрузиться во второе.

Когда Бернем вступил в должность, реконструкция уже продолжалась в Манчестере, и он удвоил эти усилия, стремясь изменить стереотип о своем городе так же, как он сделал это относительно футбольных болельщиков.

Он взял под контроль городские автобусы и убедил центральное правительство передать больше полномочий в сфере образования и жилищной политики таким городам, как его.

«Восстановление — это было почти как маркетинг и брендинг! — отмечает Вайлдман. — Манчестер раньше имел такой негативный имидж. Его очень сильно ассоциировали с упадком городов».

Сегодня горизонт Манчестера заполнен строительными кранами. Район каналов и бывших промышленных складов стал центром искусства. Есть стеклянные небоскребы, которые больше напоминают Дубай, чем Англию. А Манчестер теперь имеет одну из самых быстрорастущих муниципальных экономик в Великобритании.

Бернем продвигает то, что он называет «манчестеризмом», как модель экономического роста по всей стране. Он говорит, что передаст власть от центрального правительства в Лондоне городам и регионам — и откроет представительство Даунинг-стрит на севере.

«Представьте хороший рост в каждом почтовом индексе и надежду в каждом сердце. Больше не будем представлять — давайте сделаем это реальностью», — сказал Бернем в программной речи 29 июня.

Он также обещает снизить налоговые ставки для розничного бизнеса, построить самое большое количество государственного жилья со времен Второй мировой войны и сократить расходы на социальное обеспечение способом, который будет «справедливым и долгосрочным».

«"Манчестеризм" для нас — это когда люди объединяются, чтобы осуществлять изменения, делают что-то сами и имеют настоящее отношение "мы можем это сделать"», — говорит Роуз Марли, генеральный директор Co-operatives UK, федерации кооперативных предприятий из Манчестера. «С экономической точки зрения Энди назвал бы это концом неолиберализма».

Марли работала советницей Бернема, когда он был мэром. Но ранее она познакомилась с ним на независимой музыкальной сцене города — где Бернем подрабатывал как диджей.

Она вспоминает, как, когда он впервые приехал из Лондона, он был «в костюме и при полном параде» и вел себя как парламентарий из Вестминстера.

«Но уже в первый день, когда он приехал, галстук был ослаблен, и эта идея о депутате из Вестминстера очень быстро исчезла! — вспоминает Марли. — Манчестерский стиль — это кроссовки и футболки! Именно тогда он начал диджеить».

Бернем стал национальной фигурой во время COVID

Когда началась пандемия, центральное правительство Великобритании устанавливало карантинные ограничения в соответствии с местными показателями заражения, и Манчестер попал под более строгие ограничения, чем многие другие города.

Но правила часто были запутанными.

В октябре 2020 года Бернем случайно проводил пресс-конференцию в прямом эфире, когда помощник передал ему телефон с новостью об очередном карантине — и мэр гневно отреагировал, раскритиковав центральное правительство.

«Это не способ управлять страной во время национального кризиса. Это не так. Это неправильно», — сказал Бернем, прогнозируя, что ограничения непропорционально сильно ударят по низкооплачиваемым работникам рабочего класса.

Резкая реакция Бернема стала вирусной, и он стал национальным героем в те темные, неопределенные дни пандемии, говорит Джоши Герман, основатель манчестерского новостного портала The Mill.

«Он выразил беспомощность, ощущение, что, возможно, правительство на самом деле не понимало, что значит быть в таком месте, как Манчестер. Он действительно показал себя как другой тип политика в этой стране», — вспоминает Герман.

«И я думаю, что без этого момента он не оказался бы на Даунинг-стрит в ближайшие несколько недель».

Энди Бернем и поддержка Украины

Энди Бернем 20 июля планирует поговорить с украинским Президентом Владимиром Зеленским и сказать ему, что поддержка Великобритании для страны, пострадавшей от войны, является «непоколебимой» и «решительной».

Новый премьер-министр сообщил, что Зеленский и президент США Дональд Трамп будут его «первыми звонками» сегодня.

«Я очень четко скажу сегодня позже президенту Зеленскому, что, знаете, ничего не меняется. Я буду с ним на 100%, так же как был Кир Стармер», — заявил он.

Бернем сказал, что в своей предыдущей роли мэра Большого Манчестера на протяжении последних нескольких лет он работал с украинскими мэрами.

«Я беру весь этот опыт с собой в свою новую роль, и Президент Зеленский не будет иметь никаких сомнений в том, что поддержка Британии является непоколебимой, она является решительной, она будет с ним, и я лично также буду рядом с ним», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.