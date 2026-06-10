Трудова книжка працівника: як вносити записи про сумісництво, звільнення та чи можна виправляти помилки

Записи про сумісництво до трудової книжки вносяться лише за основним місцем роботи, а виправляти помилки може тільки роботодавець, який їх допустив.

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У Державній службі України з питань праці роз’яснили порядок внесення записів до трудових книжок у разі роботи за сумісництвом, особливості оформлення звільнення працівника, який під час призупинення трудового договору працевлаштувався на інше підприємство, а також правила виправлення помилкових записів.

Зазначається, що запис про роботу за сумісництвом вноситься лише за основним місцем роботи. Якщо працівник зберігає трудову книжку у себе та бажає, щоб інформація про роботу за сумісництвом була відображена в ній, він має звернутися до роботодавця за основним місцем роботи та надати трудову книжку разом із документами, що підтверджують таку роботу.

Підставою для внесення запису є довідка з місця роботи за сумісництвом або завірені копії наказів про прийняття на роботу та звільнення. У Держпраці нагадали, що відповідно до пункту 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників трудові книжки осіб, які працюють за сумісництвом, ведуться тільки за місцем основної роботи.

Окремо у відомстві звернули увагу на ситуацію, коли працівник під час призупинення трудового договору працевлаштовується на інше підприємство, а новий роботодавець оформлює його як працівника за основним місцем роботи.

У Держпраці наголосили, що така ситуація суперечить вимогам трудового законодавства, оскільки працівник може мати лише одне основне місце роботи. Під час працевлаштування на нове підприємство працівник повинен був повідомити роботодавця, що виконує роботу за сумісництвом.

Якщо інший роботодавець помилково вніс запис про прийняття працівника на основне місце роботи, це не змінює статусу попереднього місця роботи, яке залишається основним до моменту припинення трудового договору.

Щодо звільнення такого працівника, у Держпраці зазначили, що воно здійснюється на загальних підставах, зокрема за власним бажанням відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України.

Процедура передбачає видання наказу про звільнення, проведення повного розрахунку з працівником, надання копії наказу та видачу трудової книжки із внесеним записом про звільнення.

У трудовій книжці зазначаються номер запису, дата звільнення, підстава звільнення із формулюванням «Звільнений за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України», а також дата і номер відповідного наказу.

Також у Держпраці пояснили, що роботодавець не має права виправляти записи, внесені до трудової книжки іншим роботодавцем. Відповідно до вимог Інструкції виправлення помилкових або неточних записів здійснює саме те підприємство, яке внесло відповідний запис.

Тому у разі виявлення помилки, зокрема неправомірного запису про прийняття працівника на основне місце роботи, працівнику необхідно звернутися до роботодавця, який зробив такий запис, для його виправлення.

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