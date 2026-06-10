Гроші є, але послуг бракує: у Раді пояснили, чому виплати не замінять реабілітацію дітей з інвалідністю

У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики заявили, що соціальні послуги для дітей з інвалідністю мають бути пріоритетом державної підтримки, адже самі лише виплати не забезпечують реабілітацію та соціалізацію дитини.

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У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримують необхідність розширення переліку соціальних послуг для дітей з інвалідністю та їхніх родин, передбаченого законопроєктом №14191. Водночас щодо частини запропонованих змін наразі тривають дискусії.

У комітеті зазначили, що одним із головних аргументів опонентів законопроєкту є значна потреба у додатковому фінансуванні. Разом з тим там наголошують, що розвиток якісних соціальних послуг потребує не лише бюджетних ресурсів, а й створення відповідної інфраструктури, нових сервісів та підготовки кваліфікованих фахівців.

Також звернули увагу, що одним із ключових викликів залишається кадровий дефіцит у сфері соціальних послуг, зокрема нестача психологів, реабілітологів, соціальних працівників, асистентів та спеціалістів раннього втручання.

Ще у комітеті наголосили, що соціальні послуги не варто оцінювати виключно через призму бюджетних витрат. На їхню думку, на відміну від прямих соціальних виплат, такі послуги забезпечують можливості для розвитку, реабілітації, соціалізації та навчання дітей з інвалідністю.

Зазначається, що соціальні послуги є довгостроковою інвестицією у людський потенціал, самостійність та якість життя сімей, а результати таких інвестицій відчутні протягом багатьох років.

Крім того, у комітеті звернули увагу на дані виконання державного бюджету за 2025 рік. За інформацією комітету, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності не використало понад 1,7 млрд грн за програмами, пов’язаними з розвитком соціальних послуг і підтримкою дітей з інвалідністю. Зокрема, невикористаними залишилися понад 157 млн грн на послугу комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю, понад 64 млн грн на раннє втручання та понад 545 млн грн на реабілітаційні послуги.

У податковому комітеті вважають, що ці показники свідчать про необхідність не лише збільшення фінансування, а й підвищення доступності послуг, розвитку мережі надавачів та усунення бар’єрів, які заважають ефективному використанню вже передбачених коштів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що понад 160 тисяч українських сімей, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати гарантовану державну підтримку та нові можливості для соціалізації.

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