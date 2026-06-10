Деньги есть, но услуг не хватает: в Раде объяснили, почему выплаты не заменят реабилитацию детей с инвалидностью

В Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявили, что социальные услуги для детей с инвалидностью должны быть приоритетом государственной поддержки, ведь только выплаты не обеспечивают реабилитацию и социализацию ребенка.

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В Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддерживают необходимость расширения перечня социальных услуг для детей с инвалидностью и их семей, предусмотренного законопроектом №14191. В то же время относительно части предложенных изменений в настоящее время продолжаются дискуссии.

В комитете отметили, что одним из главных аргументов оппонентов законопроекта является значительная потребность в дополнительном финансировании. Вместе с тем там подчеркивают, что развитие качественных социальных услуг требует не только бюджетных ресурсов, но и создания соответствующей инфраструктуры, новых сервисов и подготовки квалифицированных специалистов.

Также обратили внимание, что одним из ключевых вызовов остается кадровый дефицит в сфере социальных услуг, в частности нехватка психологов, реабилитологов, социальных работников, ассистентов и специалистов раннего вмешательства.

Кроме того, в комитете подчеркнули, что социальные услуги не следует оценивать исключительно через призму бюджетных расходов. По их мнению, в отличие от прямых социальных выплат, такие услуги обеспечивают возможности для развития, реабилитации, социализации и обучения детей с инвалидностью.

Отмечается, что социальные услуги являются долгосрочной инвестицией в человеческий потенциал, самостоятельность и качество жизни семей, а результаты таких инвестиций ощутимы на протяжении многих лет.

Кроме того, в комитете обратили внимание на данные исполнения государственного бюджета за 2025 год. По информации комитета, Министерство социальной политики, семьи и единства не использовало более 1,7 млрд грн по программам, связанным с развитием социальных услуг и поддержкой детей с инвалидностью. В частности, неиспользованными остались более 157 млн грн на услугу комплексного развития и ухода за детьми с инвалидностью, более 64 млн грн на раннее вмешательство и более 545 млн грн на реабилитационные услуги.

В налоговом комитете считают, что эти показатели свидетельствуют о необходимости не только увеличения финансирования, но и повышения доступности услуг, развития сети поставщиков услуг и устранения барьеров, которые мешают эффективному использованию уже предусмотренных средств.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что более 160 тысяч украинских семей, воспитывающих детей с инвалидностью, могут получить гарантированную государственную поддержку и новые возможности для социализации.

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